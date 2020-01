Jason skinuo sako: Njegova potkošulja postala je viralni hit

Sinoć je u Los Angelesu bila 77. dodjela Zlatnog globusa, a mnogi prisutni privukli su pažnju odabirom modnih kombinacija. Iako se glumac Jason Momoa (40) ne može pohvaliti Zlatnim globusom, ipak je jedan od onih koji je svojim outfitom 'plijenio' pažnju.

Glumac je ove godine za tu prigodu odjenuo crne hlače i baršunasti sako u boji smaragda. Međutim, nije uspio izdržati cijelu večer u svom uglađenom outfitu. Kako se dodjela nagrada bližila kraju, Momoa se raskomotio i u jednom trenutku je prekršio nepisano stilsko pravilo te je skinuo sako.

Na iznenađenje, pa čak i na zgražanje modnih kritičara, otkrio je kako je ispod sakoa nosio običnu potkošulju koja je naglasila njegovo isklesano tijelo. Na društvenoj mreži Twitter pratitelji su pisali komentare vezane uz njegov modni odabir.

'Jason Momoa u potkošulji na dodjeli Zlatnog globusa je sve' - jedan je od komentara.

'Kada se odjeneš kao Jason Momoa, možeš napraviti vlastiti dress code' - našalio se jedan od pratitelja.

