Javier Cercas o svom pisanju: U fikciji moramo lagati jer pomoću toga možemo doći do istine...

Cercas je jedan od najcjenjenijih i najnagrađivanijih španjolskih pisaca kojemu su slavu donijeli romani u kojima specifičnim pripovjedačkim glasom preispituje suvremenu španjolsku političku i društvenu povijest

<p>Festival svjetske književnosti ugostio je u srijedu <strong>Javiera Cercasa </strong>(58), istaknutog španjolskog književnika koji je videolinkom iz Barcelone s književnim teoretičarom <strong>Tomislavom Brlekom</strong> razgovarao o svom radu u kojem se bavi suvremenom španjolskom političkom i društvenom poviješću.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: FSK, Bogdan-Alexandru Stănescu i Andrija Škare</strong></p><p>Otvarajući razgovor s autorom Brlek je istaknuo kako je riječ o piscu u čijem je književnom opusu riječ o 'povratnoj sprezi fiktivnog karaktera stvarnosti i stvarnih posljedica fikcije', a koji za sebe kaže da 'piše avanturističke romane o avanturama pisanja romana'.</p><p>- Kad govorim o avanturističkim romanima o avanturi pisanja romana, želim reći da u mnogim svojim romanima pričam priču koja je često povezana s nedavnim povijesnim događajem ili s prošlosti koja još nije prošlost, bez koje bi naša sadašnjost bila sakata - rekao je Cercas. S druge se strane nalazi priča o nastajanju romana, o tome kako pripovjedač slaže slagalicu događaja koji istražuje.</p><p>Dodao je kako je točno i to da neki njegovi romani govore o tome kako fikcija mijenja stvarnost, 'kako fikcija nije nešto nekorisno i neutemeljeno, nego nešto što mijenja ljude i određuje svijet. Jer to je istina. To jest tako. Fikcija nije samo zabava, ona nije samo nešto što se nije dogodilo, nego i nešto što bi se moglo dogoditi', pojasnio je pisac.</p><p>Pritom postoji razlika između stvarnih i fiktivnih priča, koju taj autor, kako je napomenuo Brlek, definira 's obzirom na to kako se u njima povezuje stvarno i imaginarno'.</p><p>Cercas je istaknuo kako je za njega književnost jedno, a stvarnost drugo.</p><p>- Mi pisci, autori fiktivne književnosti, možemo donekle izmišljati. Fikcija nije posve laž, ali donekle joj sliči. U fikciji možemo lagati. Pa čak i moramo! Jer s pomoću te laži, fikcije, možemo doći do istine do koje inače ne možemo doći - pojašnjava.</p><p>U stvarnosti je laž 'nešto strašno', kazao je, no laž u javnom diskursu ipak nije nešto karakteristično za naše vrijeme, kao što volimo vjerovati.</p><p>- Fenomen lažnih vijesti nije ništa novo, u politici se laže od kad je svijeta i vijeka. Razlika je sada što danas postoje masovni mediji koji imaju nevjerojatnu moć i koji potpuno kroje stvarnost, i zato imamo dojam da živimo u svijetu ogrezlom u laži - rekao je pisac, koji je također i stalni suradnik katalonskog izdanja dnevnika El Paísa.</p><p><br/> <br/> Problem je, upozorava, što su te laži kobne, a koliko je ta 'golema lavina laži' pogubna vidi se po Brexitu, po dolasku na vlast Donalda Trumpa i mnogočemu drugome, smatra nadalje taj autor, jedan od najcjenjenijih i najnagrađivanijih španjolskih pisaca kojemu su slavu donijeli romani u kojima specifičnim pripovjedačkim glasom, u kojemu miješa književne žanrove, svjedočanstva, kroniku i eseje s fikcijom, istražuje i preispituje suvremenu španjolsku političku i društvenu povijest.</p><p>- U mojim romanima uvijek postoji površno i dubinsko pitanje, kao i površne i dubinske teme. Oba ta pitanja čine jedno, ona su kao lice i naličje - kazao je pisac. Također, kako je napomenuo, svi njegovi romani donekle imaju strukturu krimića, jer uvijek postoji zagonetka koju netko pokušava riješiti.</p><p>Javier Cercas svjetski uspjeh postigao je romanom 'Salaminski vojnici' (2001.), nakon kojega su uslijedili jednako uspješni 'Brzina svjetlosti' (2005.), 'Anatomija jedne pobune' (2009.), 'Prevarant' (2014.), 'Zakoni granice' (2012.) i drugi. Sve navedene romane objavio je nakladnik Fraktura, a prevela Silvana Roglić.</p><p>Na hrvatskome je nedavno objavljen i njegov roman 'Vladar sjena' (2017.), u kojemu se bavi nasljeđem građanskog rata u suvremenom španjolskom društvu istražujući obiteljsku legendu o svom prastricu Manuelu Meni, frankističkom borcu koji je kao 19-godišnjak poginuo u jednoj od najkrvavijih bitaka Španjolskog građanskog rata.</p><p>Za pisca koji kaže da su njegovi romani 'katkada kao rock-pjesme: imaju lajtmotive, ponavljanja i varijacije', književnost, kako je rekao, ne postoji bez čitatelja - književnost je dijalog koji nastaje kroz ključnu dvojakost iskustva čitanja u prostoru koji pisac za to stvara u svojemu djelu.</p><p>- U mojoj zadnjoj knjizi objavljenoj u Španjolskoj, 'Terra Alta' koja će nagodinu izaći u Hrvatskoj, jedan lik kaže: 'Pola romana piše autor, a pola čitatelj'. I baš je tako! Roman su note, a čitatelj ih interpretira. Svaki čitatelj interpretira ih na svoj način. Tu je čarolija književnosti. Knjiga bez čitatelja je mrtvo slovo - kazao je Cercas, koji u svojim romanima istražuje motivacije likova, pronalazi im slabosti i mane, divi se njihovom herojstvu, objašnjava okolnosti, i sve to uz dozu ironije i veliku empatiju prema svojim protagonistima.</p><p>On uvijek piše o recentnoj prošlosti, jer ta prošlost, prošlost koja se još pamti i još postoje njezini svjedoci, kako je rekao, još uvijek traje - ona je dimenzija sadašnjosti.</p><p>- Bez prošlosti ne možemo razumjeti sadašnjost. Međutim, mi živimo u svojevrsnoj diktaturi, tiraniji sadašnjosti. A to je krivotvorena sadašnjost. Meni ova pandemija ima teksturu noćne more kakvu imaju Kafkini romani i pripovijetke: kao da smo ušli u Kafkin svijet. Već smo bili u njemu, a sad smo ušli još dublje - zaključio je pisac, kojega aktualna globalna pandemija najviše podsjeća na književni svijet Franza Kafke.</p><p>Javier Cercas bio je gost tribine 'Razotkrivanje', kao jedan od ukupno 60-autora iz 12 zemalja koji sudjeluju na ovogodišnjem FSK-u nakladnika Frakture. Osmi FSK se održava od 6. do 12. rujna u prilagođenim okolnostima, s dijelom programa uz ograničen broj posjetitelja.</p>