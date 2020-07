Javio se srpski pjevač koji je imao koronu: 'Nisam pobjegao iz bolnice, pustili su me kući!'

Otpušten sam jučer s Infektivne klinike na kućno liječenje uz određenu terapiju, kaže Miki Mećava, za kojeg se pričalo da je pobjegao iz bolnice. Kaže kako mu se stanje popravilo

<p>Srpski pjevač<strong> Milan Obradović </strong>(58), poznatiji kao Miki Mećava, u ponedjeljak je pobjegao iz bolnice, iako je pozitivan na korona virus. Brojni mediji u regiji raspisali su se o pjevaču i tome što je napravio, zbog čega je naišao na osude. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Svadba žarište korone</strong></p><p>Prvotno Miki nije želio pokazati potvrdu iz bolnice. Želio je ići kući jer mu je u bolnici smetala prašina. I dalje je umoran, ali nema temperaturu. </p><p>- Bio je samo jedan liječnik koji nije odobravao moj odlazak. Sve je u redu. Ne osjećam se loše, ali nisam najbolje. Prvo sam otišao u bolnicu jer nisam htio da se moja obitelj seli u drugi stan. Terapiju nisam uzimao, ali ću se sutra javiti svom liječniku. Sve će biti dobro. Nisam htio ugroziti svoje zdravlje. Samo to - otkrio je glazbenik neki dan.</p><p>Sad je želio stati na kraj negativnim komentarima pa je na društvenim mrežama objavio otpusno pismo. </p><p>- Ovim putem se želim obratiti javnosti, a povodom mog liječenja od opake bolesti korona, kao i jučerašnjih naslova u novinama o navodnom bijegu iz bolnice. Osjećam potrebu da se obratim svima koji su bili uz mene, davali mi podršku i uz čiju pomoć sam sada mnogo bolje nego prije dva tjedna kad sam zakoračio na Infektivnu kliniku u Beogradu - započeo je pjevač dugu objavu.</p><p>Zahvalio se osoblju klinike te rekao što se točno dogodilo.</p><p>- Otpušten sam jučer s Infektivne klinike na kućno liječenje uz određenu terapiju. Na moje inzistiranje da svratim do Arene napraviti još neki test preventive radi Dr. Stevanović mi je rekao: 'Što se nas tiče ti si izliječen, dobio si određenu oralnu terapiju, a ti radi kako misliš da treba.' Otišao sam do Arene gdje sam uredno primljen i uz konzultaciju sa liječnicima shvatio sam da se na meni ništa neće raditi dok ne bude jutarnje vizite, a možda ni tada zbog velike gužve. Tamo su predivni uvjeti i kompletan prihvat lako zaraženih bolesnika je fenomenalan. Moram istaknuti nešto što je na moja pluća jako loše u tom trenutku utjecalo. To je prašina iz vojničkih deka i kreveta, a ja sam jako alergičan na prašinu - govori Miki.</p><p>S vremenom je počeo teško disati i nos mu se zatvorio te je zajedno s liječnicima zaključio da postoji mogućnost da će njegov ostanak u Areni biti loš za njegovo zdravlje. </p><p>- Uredno sam se svima javio i otišao kući s maskom, vizirom i rukavicama. Samoizolirao sam se. Ovo govorim jer sam odgovoran i ozbiljan građanin ove države, i ne mogu dozvoliti da se tako zbijaju šale u vezi ovako ozbiljne bolesti, i ne bih nikada ugrozio nikoga - rekao je Miki. </p>