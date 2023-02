Jay Z razočaran Grammyjima, smatra da je Beyonce trebala dobiti nagradu za album godine

Reper Jay Z (53) izrazio je svoje nezadovoljstvo Grammyjima zato što njegova supruga Beyonce (41) nije osvojila nagradu za album godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Beyonce je na ovogodišnjoj dodjeli Grammyja oborila rekord s najviše osvojenih nagrada ikad. Međutim, izgubila je od britanskog pjevača Harryja Stylesa (29), koji je dobio nagradu za njegov novi album 'Harry's House'.

Jay Z osvrnuo se na njegovu pobjedu te rekao kako je to samo 'marketinška stvar'.

- Uklonio sam se iz procesa i nadao sam se da će to učiniti kako treba. Došlo je do točke u kojoj mislim da je to samo marketinška stvar - rekao je reper za TIDAL.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Reper je rekao kako je Beyoncein 'Reneissance' učinio puno toga za kulturu i da je zato trebala osvojiti u ovoj kategoriji.

- Pogledajte što je učinio za kulturu. Pogledajte kako se energija svijeta kretala. Puštaju njezin cijeli album u klubu. Ne znam jesam li to ikada vidio. Kad samo inspirira kreativnost, to je album. To mora biti album godine. Mora biti - rekao je.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Najčitaniji članci