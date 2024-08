Je li Jane Fonda predvidjela kraj braka Lopez i Bena? Upozorila je pjevačicu na par znakova...

Jennifer Lopez službeno je podnijela zahtjev za razvodom od Bena Afflecka, i to nakon svega dvije godine braka. Vijest o tome da su predani papiri odjeknula je svjetskim medijima prije par dana, a korisnici društvenih mreža prisjetili su se riječi glumice Jane Fonde (86) koja je, u razgovoru s Lopez, možda i predvidjela krah braka.

U Jenniferinom dokumentarcu 'The Greatest Love Story Never Told', a koji je izašao u veljači ove godine na Amazon Primeu, Fonda je s njome pričala o Afflecku.

- Stvarno želim da vaša veza uspije, no brinu me neke stvari - rekla joj je Fonda te nastavila.

- Čini mi se da se previše trudiš nešto dokazati, umjesto da samo to proživljavaš. Znaš, svaka vaša zajednička fotografija... Uvijek se ljubite i grlite - rekla joj je. Lopez se samo na to nasmijala i rekla: 'Tako mi živimo naš život'.

Zatim je Lopez dodala i kako je Fonda jednostavno zaštitnički nastrojena prema njoj i ne želi da bude povrijeđena. No Jane nije tu stala, već se prisjetila fotografije Bena Afflecka na dodjeli Grammyja, a na kojoj je Afflecku vidno dosadno zbog čega se oko njih stvorila negativna slika u javnosti...

- Stvarno me to prepalo! Izgledao je tako nesretno i pitala sam se što se to događa - rekla je Fonda, no Lopez je zatim stala u obranu svog supruga i rekla da se ništa nije dogodilo.

No ispalo je da je nažalost Fonda bila u pravu. Ona i Lopez znaju se još od snimanja filma 'Za sve je kriva svekrva' iz 2005. godine.