U trećoj epizodi showa 'Supertalent' među najprimjećenijim kandidatima bila je Marina Gazija. Naime, Marina je demonstrirala meditativni ples koji je vrlo brzo naišao na kritike dvije članice žirija, Martine i Maje. Iako je Marina mislila da su svi zainteresirani za njezin nastup, dva iksa na stolu žirija pokazala su da baš i nije tako.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prvi 'x' dala joj je Martina, a odmah zatim i Maja.

- Šta je ovo - pitala se Maja pa dodala:

- Meni je ozbiljno neugodno.

S njezinim mišljenjem složila se i Martina:

- Hvala Bogu nisam jedina.

Naime, žiri nije imao jednoglasnu odluku u vezi ovog neobičnog nastupa. Tijekom komentara čak je došlo i do manjih trzavica između Martine i Davora no, zaključili su da ovakvom plesu nije mjesto u 'Supertalentu'.

- Mi smo već prešli zadano vrijeme, a vi ste ionako preseksi za ovu našu emisiju - rekla joj je Maja Šuput pa tijekom ocjenjivanja dodala:

- Gospođa je preseksi za mene, ja sam ugrožena. Zbog toga ne.

Tri ne i jedan da nije bilo dovoljno da Marina prođe u drugi krug natjecanja.

Nakon emisije na društvenim mrežama javili su se gledatelji i ostavili mnoštvo komentara na račun Marinine izvedbe. Neki smatraju da je žiri donio dobru odluku dok drugi kažu da su ipak 'pretjerali'.

- Što imate komentirati loše o ženi? Ona je došla u najboljoj namjeri tamo s mišlju da je to njezin super talent. E sada, šta se to nama, većini nije svidjelo otom - potom. Meni strašno smetaju komentari od Maje i Martine jer one sve koji nisu nimalo po njihovim nekim standardima i po guštu popljuju samo tako. Nije fer, trebalo bi se prema svakom kandidatu odnositi isto. Bio on talent ili ne. To mi jako smeta. Imaju i one svojih mana na bacanje - napisala je jedna korisnica društvenih mreža.

- Žena je bila jednostavno preseksi; Davore legendo; Puno toga nije za talent, ali svatko pokaže ono što zna i misli da je dobro, a ponašanje žena u žiriju je nepristojno, ali one to ne vide - nizali su se komentari.

Ipak, bilo je i onih koji su stali na stranu žirija.

- To nije uopće za prijaviti se i doći na Supertalent; Ovaj put je Martina bila u pravu; Ja ovako kad me muči migrena, a kod nje se to zove umjetnost - zaključili su obožavatelji emisije.

ANKETA:

Je li po vašem mišljenju žiri bio u pravu ili je Marina trebala proći u drugi krug natjecanja?