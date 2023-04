Je li se Tovar odao nastupom? Zapjevao Albininu 'Tick - Tock': 'To je Damir Kedžo sto posto'

Tovar je za svoj novi nastup u 'Masked Singeru' izabrao Albininu pjesmu - 'Tick Tock'.

Saša i dalje misli da je to Damir Kedžo. Čak ga je i nakon prošle emisije nazvao i pitao je li to on.

- Tužno da se toliko dugo znaš s Kedžom i da ga nisi odmah prepoznao - rekao mu je Borko i dodao kako je to Ivan Dečak.

Antonija je 80 posto sigurna da je to naš glazbenik Kedžo.

Nives je promijenila mišljenje i kaže da se ispod maske Tovara skriva prvak Opere Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu - Tomislav Mužek.

Tovarov glasovni trag je taj da se najviše boji praznih kalendara. Međutim, na kraju glasovanja odlučeno je da dalje ide ipak Čudnovište.

