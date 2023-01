Jedan od najboljih svjetskih gitarista, Robben Ford, zasvirat će na 'Thrill Blues Festivalu'

Bajkoviti dalmatinski gradić Trilj ovog ljeta ponovno postaje središte blues zvuka, zahvaljujući najvećem blues festivalu u Hrvatskoj i jednom od najjačih glazbenih događanja ovog oblika u jugoistočnom dijelu Europe - Thrill Blues Festivalu.

Šesto izdanje festivala pretvorit će od 30. lipnja do 2. srpnja cetinski "grad mostova" u oazu blues glazbe, a na prigodnoj press konferenciji u splitskom klubu Baraka predstavljen je cjelokupni program ovog trodnevnog događanja, te održana i blues svirka bendova Charlie & Bell Blues Experience i Sunnysiders.

Prema riječima umjetničkog direktora festivala Borisa Hrepića Hrepe, ovo će biti najjače, najbogatije i najraznovrsnije izdanje do sada.

- Ukratko rečeno, bit će bluesa kao u priči - naglasio je tijekom predstavljana programa, u sklopu kojeg će u Trilj stići neka od najzvučnijih svjetskih blues imena.

- Vodeće ime festivala svakako je cijenjeni američki gitarist i skladatelj Robben Ford, kojeg je magazin Musician uvrstio među 100 najboljih svjetskih gitarista. U svojoj bogatoj karijeri svirao je turneje i glazbeno surađivao s Milesom Davisom, Bobom Dylanom, Joni Mitchell, Dizziem Gillespiem, pa čak i grupom Kiss, a prošle je godine bio gost na talijanskom dijelu europske turneje Erica Claptona. Objavio je trideset albuma te ima i pet Grammy nominacija - kazao je Hrepić.

Uz njega, svoj nastup je potvrdila i Sharrie Williams (58), afroamerička pjevačica koju krasi nadimak 'The Princess of Rockin' Gospel Blues', koja je već tri puta bila nominirana za prestižnu nagradu Blues Music Awards, a 2012. je osvojila i nagradu za "Blues Album Of Year".

Ove godine posebno mjesto u programu imaju francuski bluzeri. Francuska je jedna od najjačih europskih blues država te hrvatski blues suradnik i prijatelj već dvanaest godina. Umjetnički direktor festivala Boris Hrepić Hrepa i njegov matični bend Sunnysiders već godinama njeguju suradnju s francuskom blues scenom, tako da su francuski bluzeri u Trilju prisutni još od prvog izdanja festivala.

- S francuske blues scene tako na pozornicu Thrill Blues Festivala stižu The Wacky Jugs, pobjednici prošlogodišnjeg International Blues Challengea u Memphisu kao prvi francuski i uopće neamerički pobjednici tog svjetskog prvenstva u blues bendovima, roots blues duo s francuskim šarmom Two Roots Duo te kao gost mlada francuska blues nada 14-godišnji Valentin Vasseur, koji je već nastupao i s Cristone Kingfish Ingramom, pa čak i Buddyjem Guyem. Iz Makedonije dolazi energični duo In the Mood, iz Banje Luke stižu Tobacco Blues Band, a od domaćih imena nastupit će Bosak & Second Hand, koji su u zadnje tri godine objavili tri albuma, D.K. & First Timers Danka Krznarića, koji promovira svoj album prvijenac "Above the Clouds" te Sunnysiders, koji će izvesti i nekoliko pjesama s još neobjavljenog petog albuma. Tu su i tradicionalni domaći bendovi - Dbluz, Ozon i Raptor - dodao je Hrepić.

