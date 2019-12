'Jedini sam ženski drag queen u zemlji, otac me vozi na gaže'

Drag queen je naziv za osobe koje nastupaju u kostimima s ciljem zabave ili kako bi prenijeli umjetničku ili političku poruku. Taj pojam obično se veže uz muškarce koji odijevaju haljine i štikle. Ipak, drag queenovi ne moraju biti muškarci niti transrodne osobe, a neki od njih su i žene. Najčešće nastupaju pjevajući i plešući. U serijalu 24sata donosimo priču o drag queenovima koji su nam ispričali kako je to biti drugačiji na ovim prostorima. Oni se nerijetko susreću s predrasudama, ljudi misle da je riječ o transvestitima i bolesnim osobama. Njih to ne sprečava da rade ono što vole. Za potrebe stylinga ponekad se sređuju i po cijeli dan. Nekima je to hobi, dok drugi pak zarađuju od performansa pa nastupaju i u drugim državama. Dio njih obitelj je u potpunosti prihvatila.

Dokle god postoji botoks, ne bojim se starenja, rekla nam je Zagrepčanka Sara (23), poznatija pod umjetničkim imenom Rubella Feminine. Sara joj nije pravo ime, njega skriva kako bi zaštitila identitet. Ona je studentica i jedini je ženski drag queen u Hrvatskoj. Da postane “kraljica”, kako sebe voli zvati, motivirao ju je spoj šminke i nastupa. Smatra kako drag queen nije samo outfit, već scenski pristup.

- Ja kada postanem Rubella, to je potpuno drugačiji izričaj, nešto posebno. Oduvijek sam obožavala scenu i umjetnost pa sam pokušala to spojiti u jedno. Kad sam uspjela u tome, to je bio drag queen - priča nam.

Sve je krenulo prije tri godine, dok je gledala drag queen show “RuPaul’s Drag Race”.

- Mislimo da smo sve mi “kraljice” počele od toga. Kada sam prvi put vidjela drag queen, pomislila sam: “To je to, trebala bih se početi baviti time”.

Iako Rubella zarađuje preko drag queen nastupa, to joj je i dalje više hobi nego profesija.

- Što ne znači da mi jednog dana neće postati posao, to bih jako voljela. Zarada od nastupa mi nije dovoljna da platim sve režije i općenito pokrijem troškove života. Ipak, nadam se da će i to jednog dana biti ostvarivo - poručila je Sara koja je do sada nastupala u Zagrebu, Beogradu, Beču, Zürichu...

Ne želi otkriti koliko je novca dobila za nastupe, a seksualnu orijentaciju i ljubavni život također skriva. Međutim, priznala nam je da je bilo situacija u kojima su je čudno gledali zbog toga što je drugačija.

- Primjerice, kada uđem u taksi pa mi vozač uputi pogled koji govori: “Što se ovdje događa” - kazala je.

Zasad nije trpjela nijedan oblik nasilja zbog toga što je drag queen, no doživjela je predrasude.

- Najčešća predrasuda s kojom se susrećem je: “Ona je žena, stoga ne može biti drag queen”. Ipak, to ne bih ni nazvala predrasudom, već neznanjem ljudi. Većini je “normalno” da se muškarci bave time. Ipak, mislim da drag queen ne poznaje spol - dodala je.

Kada su Sarini prijatelji saznali čime se bavi, u početku im je to bilo čudno, no kada su vidjeli da je to njezin život, a ne samo prolazna faza, pružili su joj potpunu podršku.

- Roditelji me također podržavaju, mojoj mami je bio “hit” kada je saznala za mene, ona je bila super s tim od početka. Tata me redovito vozi na drag nastupe, tako da je i njemu to sasvim normalno - rekla je i dodala: “Moji prijatelji sada imaju veliko poštovanje prema meni, jer znaju što radim i koliko vremena odvajam za to. Uvijek dolaze na moje nastupe, podržavaju me na sve moguće načine i jako sam sretna zbog toga”.

Rubella se sama naučila šminkati, a za to joj je potrebno između dva i pet sati, ovisno o outfitu. Kaže da na šminku troši mnogo novca.

- Znala sam “iskeširati” i po 1000 kuna. Kostime uvijek dajem šivati pa mi je trošak materijal, najviše me stajao 800 kuna - rekla je.

Otkriva kako je bilo situacija kada su je prijatelji tražili da ih našminka, jer su htjeli vidjeti kako izgledaju kao drag queenovi.

- To mi uvijek bude jako zabavno - priča Sara. Perike nabavlja na internetu, neke je platila 400 kuna, a neke i duplo više.

- Perika imam premalo. Doduše, imam ih previše, ali svaka “kraljica” će vam uvijek reći da ih ima premalo - kazala je i dodala: “Ormar mi je ogroman, za sada sve stane u njega, ali je nagužvano.”

Inspiraciju za šminku i kostime pronalazi ovisno o nastupu. Prije svakog nastupa ova Zagrepčanka pomisli što želi njime postići.

- Primjerice, želim li naglasiti romantičnost ili pak želim šokirati publiku, a možda ih i navesti da razmisle zašto ja to radim i kako to radim. I po tome gledam kakav će biti moj outfit - kazala je.

Sara je najsretnija kada nastupa, jer tada, tvrdi, radi ono za što misli da je rođena.

- Najljepše se osjećam na pozornici, među ljudima, kada osjetim ljubav od njih i kada ja njima pružam svoju ljubav. Najbolji kontakt je onaj s publikom - poručila je.

Ističe kako publika nekad reagira s: “wow, super”, a nekad budu suzdržani, sve ovisi o gradu u kojem nastupa.

- U svakom slučaju, pljeska nikad ne nedostaje - rekla je.

Rubella se druži s drugim “kraljicama” i kaže da svaka od njih ima svoj đir.

- Nijednu “kraljicu” ne bih nazvala konkurencijom, zato što se mi kao umjetnici trebamo podupirati i držati zajedno. Svaka “kraljica” je posebna na svoj način, radi ono najbolje što može. Ne znam postoji li međusobne ljubomore, možda je i ima, ali ja je dosad nisam iskusila - priznala je.

Što se tiče scene drag queenova u Lijepoj Našoj, Sara misli da je Hrvatska tek saznala za “kraljice”.

- Stoga vjerujem da će se u bližoj budućnosti puno više prihvaćati drag queenovi i da će se naša scena proširiti. Mislim da ljudi ovdje nisu navikli na tako nešto, mi nismo Amerika niti neka razvijena europska zemlja - rekla je.

Rubella ne izlazi baš po klubovima, tamo ide jedino kada nastupa. Kaže da ne stigne s obzirom na privatne obveze i interese. Slobodno vrijeme najviše voli provoditi u prirodi koja joj je, kaže, ispušni ventil.

- Vidim se u modnom svijetu, možda ću jednog dana, daj Bože, izrađivati kostime za drag queenove, to mi je želja - otkrila je i dodala kako se nada da u bližoj budućnosti neće više biti jedina žena u Hrvatskoj koja je odlučila postati “kraljica”.

Sara smatra da je drag queen spoj umjetnosti i da nije bitno radi li se o muškarcu ili ženi.

- To je platforma na kojoj svatko može pokazati tko je zapravo, bez ikakvog srama. Drag queen je sloboda, jer tu nema normi koje je netko postavio, primjerice: “Moraš izgledati ovako ili onako”. U dragu izgledaš kako želiš, ponašaš se kako želiš. Mislim da je to jedno veliko ispunjenje koje bi svima dobro došlo nekad u životu - objasnila je.

Svima onima koji se zbog sredine u kojoj žive boje postati drag queen, Rubella im poručuje: “Mislim da nije bitno gdje su sada, kakvim ljudima se okruženi ili u kakvoj se životnoj situaciji nalaze, bitno je samo da skupe hrabrost i da pokažu sebe kakvi zaista jesu, jer uvijek će ih netko prihvatiti. Nijedna “kraljica” nije bila totalno neprihvaćena”.

Na naše pitanje gdje se vidi za deset godina, kratko nam je poručila:

- Dušo, ne znam gdje sam sutra, kamoli tada.

