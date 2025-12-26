Jedna od najljepših srpskih glumica trudna s hrvatskim nogometašem: 'Da, istina je'

Srpska glumica Teodora Bjelica (31) i hrvatski nogometaš Karlo Muhar (29) čekaju svoje prvo dijete. Sama glumica sve je potvrdila za Telegraf.rs.

- Da, istina! Trenutno mi je u fokusu moja trudnoća, veselim se toj novoj ulozi, a nakon toga i svakom novom glumačkom projektu jer zaista obožavam svoj posao - rekla je.

Par se oženio u ožujku prošle godine. Njihovo je vjenčanje bilo tajno, a nakon mjesec dana je ona na društvenim mrežama objavila fotografije s ceremonije.

Fotografije su tada iznenadile javnost jer se nogometaš i glumica nigdje nisu zajedno pojavljivali, niti su objavljivali zajedničke fotografije na društvenim mrežama.

Bjelica je 2023. prekinula s Igorom Kojićem, bivšim suprugom Severine Vučković, nakon nekoliko mjeseci veze. Za srpske je medije tada izvor rekao da je glumica shvatila da 'Igor nikako nije za nju'.