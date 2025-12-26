Obavijesti

Show

Komentari 11
STIŽE PRINOVA

Jedna od najljepših srpskih glumica trudna s hrvatskim nogometašem: 'Da, istina je'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: < 1 min
Jedna od najljepših srpskih glumica trudna s hrvatskim nogometašem: 'Da, istina je'
13
Foto: Instagram

Teodora Bjelica i Karlo Muhar čekaju bebu! Par se tajno oženio u ožujku prošle godine, a sada se veselim novim životnim ulogama

Srpska glumica Teodora Bjelica (31) i hrvatski nogometaš Karlo Muhar (29) čekaju svoje prvo dijete. Sama glumica sve je potvrdila za Telegraf.rs. 

- Da, istina! Trenutno mi je u fokusu moja trudnoća, veselim se toj novoj ulozi, a nakon toga i svakom novom glumačkom projektu jer zaista obožavam svoj posao - rekla je. 

NAŠLA SREĆU Hodala sa Severininim Kojićem pa se u tajnosti udala za bivšeg Dinamovca: 'Igoru sve najbolje'
Hodala sa Severininim Kojićem pa se u tajnosti udala za bivšeg Dinamovca: 'Igoru sve najbolje'

Par se oženio u ožujku prošle godine. Njihovo je vjenčanje bilo tajno, a nakon mjesec dana je ona na društvenim mrežama objavila fotografije s ceremonije. 

Fotografije su tada iznenadile javnost jer se nogometaš i glumica nigdje nisu zajedno pojavljivali, niti su objavljivali zajedničke fotografije na društvenim mrežama. 

'BAJKOVITI STE' Bivši nogometaš Dinama je u tajnosti oženio srpsku glumicu i bivšu djevojku Igora Kojića
Bivši nogometaš Dinama je u tajnosti oženio srpsku glumicu i bivšu djevojku Igora Kojića

Bjelica je 2023. prekinula s Igorom Kojićem, bivšim suprugom Severine Vučković, nakon nekoliko mjeseci veze. Za srpske je medije tada izvor rekao da je glumica shvatila da 'Igor nikako nije za nju'. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Laura Gnjatović: Na hitnoj sam dočekala tri Božića u pet godina
NAŠA MISICA ZA 24SATA

Laura Gnjatović: Na hitnoj sam dočekala tri Božića u pet godina

Laura nam priča kakvo vjenčanje priželjkuje dok se seli sa zaručnikom u Rijeku. I danas liječi žuljeve od Tajlanda
Meri Goldašić provela Badnjak u društvu rukometaša: Na istom mjestu je Gvardiol grlio plavušu
SVI NA ZAGREBAČKOJ ŠPICI

Meri Goldašić provela Badnjak u društvu rukometaša: Na istom mjestu je Gvardiol grlio plavušu

Meri Goldašić otkrila je kako je Badnjak i Božić provela bez djece, koja su ove godine blagdane provodila kod njenog bivšeg supruga. Izašla je van s prijateljicom, i to na popularno mjesto i u - popularno društvo
FOTO Od uživanja na jahti do blagdanskih tuluma: Veza Maje Šuput i 'savršenog' Šime Eleza
NAJEKSPONIRANIJI DOMAĆI PAR

FOTO Od uživanja na jahti do blagdanskih tuluma: Veza Maje Šuput i 'savršenog' Šime Eleza

Pjevačica Maja Šuput i njezin partner Šime Elez ove su godine najeksponiraniji par na domaćoj sceni. Otkako su ih uhvatili zajedno na jahti proteklog ljeta pa sve do blagdanskih tuluma koje su pohodili ove sezone, obožavatelji i fotografi pozorno prate svaki njihov korak.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025