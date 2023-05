Jednog od irskih predstavnika je tragedija prikovala za krevet: 'Žalim što me ne može vidjeti...'

Irska je za predstavnike ove godine odabrala bend Wild Youth i pjesmu 'We Are One'.

Osnovan u Dublinu 2018. godine, ovaj bend sastavljen od četiri prijatelja kombinira rock s privlačnim pop harmonijama, a dečki sami pišu svoje pjesme. Njihovi energični nastupi doveli su do niza hitova, a mnogi su se našli na broju jedan glazbenih ljestvica.

Bend je poznat i po tome što je nastupao kao predgrupa za velike svjetske zvijezde kao što su bend Westlife, glazbenik Niall Horan, nekadašnji član boy benda One Direction i Zaru Larsson.

Conor O'Donohoe i David Whelan bili su prijatelji od djetinjstva i zajedno su snimali obrade prije osnivanja benda, a počeli su stvarati glazbu nakon što je O'Donohoe sa 17 doživio 'nesreću koja ga je nekoliko mjeseci ostavila prikovanog za krevet'. Naime, tada je izgubio voljenu majku koja je imala tumor na mozgu, a imala je 56 godina.

- Eurosong je bio važna večer u našoj obitelji, uvijek bi natjecanje gledali zajedno uz pizzu - otkrio je Conor, te najavio kako ovaj nastup posvećuje njoj. Također, istaknuo je kako žali zbog toga što mama nije doživjela da vidi njegov uspjeh.

Duo je osnovao 'Wild Youth' s gitaristom Callumom McAdamom i bubnjarom Edom Porterom.

Ove godine bend je prekinuo suradnju sa svojim kreativnim direktorom Ianom Banhamom nakon njegovih transfobnih, anti-vakserskih i ksenofobnih komentara koje je pisao na Twitteru. Glavni pjevač Conor O'Donohoe tada je izjavio da mu je bila muka čitajući komentare, a u izjavi je bend naveo da se 'Wild Youth zalaže za jedinstvo i dobrotu, te da Banham neće biti u njihovom timu za Euroviziju'.

