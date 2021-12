Suosnivač Amazona, poduzetnik i drugi najbogatiji čovjek na svijetu Jeff Bezos (57) , šokirao je javnost kada je odlučio odstupiti s rukovodeće pozicije tvrtke Amazon nakon tri desetljeća.

-Ono što se zapravo dogodilo u posljednjih 25 godina daleko je iznad mojih očekivanja. Sam sam dostavljao pakete, prodavali smo knjige. Nadao sam se da ću izgraditi tvrtku, ali nisam se nadao da ću izgraditi ovakvu tvrtku kakvu vidite danas- rekao je Bezos.

Otkrio je da je online knjižaru pokrenuo iz svoje garaže 1994. godine i samo godinu dana kasnije u srpnju 1995 Amazon.com doživjela je nevjerojatni uspjeh. Amazon je već tada isporučivao knjige diljem SAD-a i 45 zemalja. Iako u to vrijeme Amazon nije imao dovoljno resursa Bezos je osim pozicije direktora radio i posao.

No to je bio samo početak jer je tvrtka rasla nevjerojatnom brzinom. U intervjuu 1997. Bezos je otkrio da je izabrao knjižaru jer potražnja za knjigama i glazbom je bila najtraženija u to vrijeme. Fenomenalni uspjeh tvrtke ga je u dobi od 34 godine potakao da proširi svoju ponudu na elektroniku, igračke i odjeću.

Od tada Amazon je doživio neviđeni rast u svim kategorijama i pomeo konkurenciju. Revolucija u brzoj dostavi Iako je izgledalo da tvrtka nije mogla biti uspješnija Bezos je svijetu predstavio Amazon Prime koje je revolucionirao online trgovinu i za samo 79 dolara godišnje kupci su dobili nevjerojatnu brzu i besplatnu dostavu u roku samo dva dana.

Amazon Prime danas ima više od 150 milijuna pretplatnika diljem svijeta da i čak njegovi pretplatnici imaju svoj 'blagdan', Prime Day Uoči Božićnih blagdana 2013. bio je jedan od najvažnijih trenutaka u Bezosovoj karijeri i budućeg plana u gradnji Amazonovog carstva.

Naime UPS, jedan od Amazonovih partnera za dostavu paketa nije uspio sve dostaviti brojne pakete prije Božića. Ovo je bio ključan trenutak za Bezosa i Amazon jer tada je počeo razmišljati o pokretanju vlastite usluge dostave. Samo 8 godina kasnije Bezos je pokrenuo Amazon Logisticsa ili AMZL-a i opet pomelo svu konkurenciju usluge dostave.

No njegov nevjerojatni uspjeh u karijeri nije mogao proći bez sukoba s bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom (75). Osim što je bio 45. američki predsjednik Trump je već poznat javnosti kao poduzetnik. Svađa između dvoje poduzetnika desila se 2015. godine kada je Trump kritizirao Bezosovo vlasništvo nad The Washington Postom na Twitteru.

Optužio ga je da Bezos koristi taj medij kao 'veliko porezno sklonište' za Amazon, na što mu je Bezos samo uzvratio šalom da će ga poslati u svemir. Od tada Bezos je postao sve prozivaniji u javnosti da se njegovo ime spominjalo čak i na dodjeli Oscara, a fotografija Bezosovog bicepsa postala je jedna od kultnih 'meme-ova' na internetu.

Osim sukoba u karijeri Bezos nikako nije mogao izbjeći ni ljubavnu aferu i skandal. Prisjetimo se da je Bezos do 2019. bio u braku sa MacKenzie Scott (51). No već prije je bio optužen da ima aferu s (sadašnjom) izvanbračnoj djevojkom Lauren Sanchez (52).

Privatne SMS poruke su bile objavljene s strane tabloida National Enquirer koji je uz to prijetio Bezosu da će objaviti njihove intimne fotografije. Ubrzo nakon razvoda od Scott, Bezos je izašao u javnost da je u vezi sa TV novinarkom i voditeljicom Lauren Sanchez. U posljednje dvije godine par uživa u svakom zajedničkom trenutku. Od brojnih odmora na skupocjenim jahtama do druženjem sa drugim mogulima i slavnim osobama.

Nakon svih skandala ni razvod nije ugrozio njegovu titulu drugog najbogatijeg čovjeka na svijetu. 2020 godine Bezosova neto vrijednost je dosegla 202 milijardi dolara, čim eje postao prva osoba u svijetu koja je prešla prag od 200 milijardi dolara. Od tada ga je nadmašio trenutni najbogatiji čovjek na svijetu Elon Muska (50), izvršni direktor Tesle.

Tijekom samih začetaka Amazona Bezos je imao naviku pojesti kutiju keksa s maslacem za doručak svakog jutra a njegova bivša supruga pomogla mu je da se riješi te nezdrave navike. Milijarder je otkrio da je krenuo u teretanu i okrenuo se zdravijem načinu života. Nastoji odspavati barem osam sati dnevno, zdravo se hraniti i redovito vježbati.

Dok je još bio na na čelu Amazona Bezos je pokrenuo mnoge vanjske projekte od kojih je i Earth Fund koji se bori protiv učinaka klimatskih promjena. Prisjetimo se da je Amazon već od prije bio optuživan zbog loših radničkih prava i nedovoljno plaćenih poreza. Osim toga, Bezos je osnovao svoju privatnu svemirsku tvrtku Blue Origin.

Amazon je danas uzor brojnim poslovnim liderima i ima nevjerojatnu vrijednost oko 1,6 bilijuna dolara. Bezos svake godine prilaže svoje originalno pismo dioničarima iz 1997. godine uz aktualno godišnje pismo. Ta pisma su postala pravi primjer mnogim poslovnim liderima da dobiju uvid u načinu razmišljanja osnivača Amazona.

- Nikada nemojte prestati eksperimentirati, učiniti, pa čak i ne uspjeti, kako biste ostali relevantni. Podsjećam ljude da je svaki dan - prvi dan već desetljećima- rekao je Bezos.