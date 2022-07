Jelena Karleuša privatnim avionom letjela na koncert u golišavom kostimu sirene

Srpska folk pjevačica Jelena Karleuša (43) odletjela je privatnim avionom do Budve gdje ima koncert, a za put se odjenula kao morska sirena. Plava uska haljina istaknula je sve što je trebala, a jedan detalj na grudima očarao je mnoge.

Jelena ima nastup u jednom klubu u Budvi, a cijelo iskustvo putovanja do tamo pobliže je dočarala svojim pratiteljima. Do Crne Gore je putovala privatnim avionom, a sve to zabilježila je nizom fotografija iz aviona, kao i snimkom ispred aviona.

Blistala je u tirkiznoj dugoj pripijenoj haljini koja je istaknula njezinu besprijekornu figuru. S obzirom da su prorezi na odjeći sada u trendu, i Jelenina haljina puna je proreza.

Prvi, visoki prorez, otkrio joj je vitke noge, a drugi joj je otkrio trbuh.

Naime, cijelu haljinu upotpunio je jedan vrlo zanimljiv detalj, a to je 'morska' crvena zvijezda koja joj je jedva prekrila bujne grudi. U ovoj odjevnoj kombinaciji Jelena je izgledala kao prava morska sirena, a tako su je u komentarima mnogi i nazvali.

Haljina morske sirene koju je nosila švicarskog je brenda Jalize Couture, a nedavno je nosila i njihov bijeli pleteni komplet. Uz pripijenu haljinu otvorenih leđa iskombinirala je i torbicu u istoj takvoj boji.

- Moja omiljena sirena; Izgledaš kao curica i nitko ti nije do koljena; Kraljice; Nikad mlađa. Nikad energičnija. Nikad ljepša. Nikad luđa. Predivna si u svakom mogućem smislu - nizali su se komplimenti, jedan do drugog.

Pjevačica je svojim pratiteljima dala i maleni uvid u pilotsku kabinu snimajući kako upravljaju avionom i slijeću u Crnu Goru.

Pozirala je i sa svojom prijateljicom manekenkom i modnom dizajnericom Sofijom Milošević (32), a često ju možemo vidjeti i u njezinim kreacijama.

