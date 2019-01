Drama iza kulisa: Karleušin tim odgurnuo je fotoreportera...

U jeku porno afere s nogometašem Ognjenom Vranješom (29), folk pjevačica Jelena Karleuša (40) pojavila se na 'Music Award Ceremony', prvoj regionalnoj dodjeli glazbenih nagrada koja se održava u Beogradu.

Prava drama događala se nakon ceremonije na bini. Nakon što je otpjevala pjesmu 'Magija' Karleuša je požurila prema garderobi. Kada su joj prišli novinari s upitima iz Karleušina tima odrješito su reagirali. Tako je naš novinar svjedočio kako iz Karleušine pratnje nasrću na fotoreportera.

- Šta radiš, šta radiš? - vikao je član na fotografa, koji je uzvratio protupitanjem 'Šta me diraš?'.

Vjerni suradnik srbijanske pjevačice laktom je uspio spriječiti fotoreportera u namjeri da fotografira pjevačicu te pokrivao drugog novinara koji je snimao Facebook live video. 'Drži ovog s mobitelom', rekao je. Karleuša se pravila kako ne čuje novinarska pitanja i s timom je krenula na drugi izlaz.

Publika je s najvećim nestrpljenjem očekivala upravo njezin nastup, prvi nakon što su isplivale gole fotografije na kojima je navodno ona.

Foto: screenshoot/Instagram

Pjevačica je za nastup u Štark Areni odjenula kreaciju hrvatskog dizajnera Juraja Zigmana (34) s kojom se prije nekoliko dana pohvalio na društvenim mrežama. Jelena Karleuša osvojila je nagradu za najbolju suradnju s Acom Lukasom (50) na pjesmi 'Bankina'.

Foto: screenshoot/Instagram

- Hvala vam svima. Sigurna sam da se Aca Lukas neće naljutiti, ali ovu nagradu posvećujem svojoj majci - rekla je Karleuša čiji je nastup na 'Music Award Ceremony' pratilo pet regionalnih televizija, dok je prijenos u živo imao čak 20.000 gledatelja u trenutku kad je folk pjevačica izašla na pozornicu i otpjevala pjesmu 'Magija'.

Foto: Screenshot 24sata

Foto: Screenshot 24sata

Cijela afera i navodne svađe sa suprugom, također nogometašem Duškom Tošićem (34) pjevačicu su doveli do nekoliko živčanih i emotivnih slomova, pišu srpski mediji. Bliski izvor pjevačici otkrio je kako je Karleuša posljednjih nekoliko tjedana smršavila sedam kilograma.

Foto: Instagram

Nakon skandala, na društvenim mrežama joj je podršku pružila i pjevačica Nataša Bekvalac (38). Sada se na crvenom tepihu pojavila u haljini s natpisom 'Nisi sama', a okupljeni su komentirali kako je to zbog folk pjevačice, kojoj još jednom iskazuje podršku.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

- Izbacila sam tri pjesme, postale su, pogotovo kod žena, veliki hitovi. To mi je najdraže - izjavila je Bekvalac. Ipak, na pitanje o Karleuši ništa nije htjela komentirati, već je istaknula kako je večeras tu zbog glazbene manifestacije.

Crnogorski pjevač Sergej Ćetković (42) kojeg voli i hrvatska publika, s obzirom na to da je u studenom u zagrebačkom Lisinskom rasprodao tri koncerta, prvi se od izvođača pojavio na crvenom tepihu prije nastupa.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

- Za nastup sam spremio pitu s jabukama, upravo je donose, a možda i neku baklavu - našalio se pjevač i dodao kako će njegov nastup biti fenomenalan. Na crvenom tepihu pojavila se i Jelena Rozga (41) koja je danas izbacila novu pjesmu 'Moje proljeće', a prvi ju je put izvela upravo pred beogradskom publikom.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

- Ovo je velika stvar za glazbu. Pravi spektakl. Svaka čast organizatorima - rekla je Jelena te nadodala kako novu pjesmu ima dugo u srcu, ali je čekala pravo vrijeme da je pusti. Na pitanje novinara 24sata o odnosu s bivšim dečkom Stjepanom Hauserom (32), menadžerica Jelene Rozge 'povukla' ju je sa strane na fotografiranje, no za srpski Alo dala je do znanja kako je to stvar prošlosti.

- Prošlost neka ostane u prošlosti. Vidjeli smo se jučer, čuo je moju novu pjesmu i sviđa mu se - rekla je pjevačica.

Nekoliko trenutaka poslije pojavio se i Massimo (56) u pratnji supruge Karoline, a u društvu obitelji došao je i Tonči Huljić (57). 'Srbiju je zamijenio Škotskom', šalili su se svi prisutni koji su vidjeli u čemu se pojavio Toni Cetinski (49) na dodjeli nagrada. Naime, pjevač je obukao kilt.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

- Ako Massimo može stalno imati lepezu u rukama, mogu doći i ja u kiltu. Jako sam zadovoljan svojim stajlingom, ovom organizacijom i čestitam svima koji su radili na njoj - izjavio je. U pratnji bolje polovice došla je Maja Šuput (39). No, čini se kako je pjevačica malo kasnila na crveni tepih tako da ju je zaručnik Nenad Tatarinov (35) nestrpljivo čekao.

Za RTL Exkluziv, Maja je prokomentirala i porno aferu s Jelenom Karleušom.

- Sretna sam što živim u Hrvatskoj jer znam da naši novinari ne bi tako nešto nikada objavili u medijima - izjavila je Maja.

Foto: Morana Ćosić/24sata

Čim je došao, Petar Grašo (42) zagrlio je srpsku voditeljicu Danijelu Buzurović te objasnio kako nije mogao odoljeti.

- Volim grliti Danijele, ne mogu si pomoći - našalio se Grašo i dodao:

- Trudim se bit ja. Mislim da ne smetam ljudima, da ih ne maltretiram na društvenim mrežama slikama iz kupaonice iz Dubaija - raspoložen je bio pjevač.

Marija Šerifović (34) bila je vidno uzbuđena zbog nastupa s brojnim regionalnim izvođačima u prepunoj beogradskoj areni.