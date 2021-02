Uvijek odabire odjevne kombinacije kojima više pokazuje no što sakriva, no kontroverzna folk pjevačica Jelena Karleuša (42) ovoga je puta 'okrenula ploču'. Pozirala je u ležernoj kombinaciji u provokativnim pozama, a fotografije je objavila na Instagramu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sivu majicu i hlače upotpunila je visokim čizmama u istoj boji. No kako bi to bilo kada Jelena ipak na neki način ne bi istaknula svoje bujne atribute. Za posljednjih nekoliko fotografija na društvenoj mreži, odjenula je hlače koje su joj istaknule pozadinu.

- Ti si modna ikona, predivna si, poput dive - pisali su joj pratitelji u komentarima. Jelenu na Instagramu prati više od dva milijuna korisnika društvene mreže, a ne prođe niti dan, a da ih ne 'počasti' provokativnim fotografijama.

No ponekad se nađe i na meti dežurnih kritičara, koji joj zamjeraju uljepšavanje fotografija u Photoshopu prije same objave na Instagramu. Međutim, pjevačica se na to ne obazire.

Inače, Jelena je nedavno došla u središte skandala nakon što je odjeknula vijest kako je njezin suprug, nogometaš Duško Tošić (35), vara s influencericom Anom Jovanović.

Iako Tošić nije želio komentirati vezu, Karleuša se oglasila i svim snagama sve pokušala demantirati. Zbog toga je i Ana sve negirala putem društvenih mreža.