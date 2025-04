Jadranka Matković gostovala je kod Stankovića: 'Na Facebooku sam najjača, imam i Instagram!'

U današnjoj epizodi 'Nedjeljom u 2' Aleksandar Stanković ugostio je glumicu Jadranku Matković (74) koja već nekoliko godina živi u domu za starije osobe.

Matković je otvorila dušu pričajući o starosti, samoći i životu u domu za starije. Preživjela je deložaciju iz stana i teško zdravstveno stanje zbog kojeg se jedva kretala. U domu živi od vremena prije pandemije korona virusa. Kaže da je u početku bilo teško prilagoditi se takvom načinu života. Sada pak sve poziva sve ljude u poodmakloj dobi da se prijave u dom jer kaže da je to najbolja stvar koju je napravila.

- Strašno je sve to djelovalo na dom. Nije se smjelo ni izlazit - započela je.

Osvrnula se i na to koliko je danas zapravo teško dobiti dom, ali i na to kakve su cijene.

- Prije si mogao s 50 godina u dom, sada više ne možeš. Moraš se prijaviti prije ako želiš ići u dom, a to svima preporučujem. Osnovna cijena mog doma je 475 eura, ali ako želiš hladnjak ili balkon, cijena je i veća. Maksimalno 500 eura - rekla je.

Foto: HRT

Svojom mirovinom može si pokriti dom, ali je svjesna toga da mnogi umirovljenici ne mogu. Priznala je i da nije mogla pokriti sve troškove doma kada je tek stigla.

- Najviše novaca 'prašim' na kave - priznala je.

Jadranka ima i društvene mreže na kojima je svakodnevno aktivna.

- Strašno je kada se stare osobe ne žele prilagoditi tehnologiji. Ja sam na Facebooku najjača - ispričala je i rekla kako je aktivna na platformi X, Instagramu i Facebooku.

Glumica je spomenula da iako joj se dom nalazi blizu trga, teško joj se ustati i otići tamo. Stanković ju je pitao kako to da je u emisiju došla u papučama.

Foto: HRT

- Udobno mi je u njima. Ne mogu nositi nikakve druge cipele jer mi nisu udobne - rekla je glumica.

Osvrnuli su se i na njezinu glumačku karijeru.

- Prekinula sam svojevoljno da se ne mučim jer više nisam imala fizičke force. Baš sam jučer o tome razmišljala dok sam se pripremala za emisiju. Jako volim nastup u filmu 'Vukovar se vraća kući' - istaknula je Jadranka.

Otkrila je i što bi bila kada bi ponovno mogla birati zanimanje.

- Da se ponovno rodim, bila bi informatičar - rekla je glumica.

U mladosti je vjerovala u krilaticu 'kazalište mijenja svijet'.

- Georgij Paro, koji je netom došao iz Amerike, zahvatio je taj val. On je prošao tu godinu dana tamo i došao natrag i mi smo godinu dana radili, pa to svi znaju, nazvali su nas zamorci. Mi smo po cijeli dan vježbali i glumili. Mi smo glumili grčku tragediju tako da čas glumiš tepih, čas nešto drugo, fleksibilni do boga. Da, išlo se na tu rečenicu da kazalište mijenja svijet - zaključila je.