Jelena: 'Nisam više opsjednuta vagom. Sada znam što mi je cilj'

Bivša natjecateljica 'Života na vagi' priznaje kako joj je sudjelovanje u showu jako pomoglo. Sada je fitnes trenerica, no usavršava se i dalje. Iako je smršavjela 45 kilograma, željela bi još poraditi na težini

<p><strong>Jelena Putnik</strong> (38) bivša je natjecateljica showa 'Život na vagi' koja je u show ušla sa 113 kilograma, a danas ima 68. Sudjelovanje u realityju donijelo joj je fizičku i psihičku transformaciju.</p><p>- Show me definitivno pokrenuo. Nastavila sam s jakim treninzima prvo vrijeme, no onda je trebalo zasukati rukave i početi raditi. Mogu reći da tek sada uviđam prave rezultate svog iskustva koje sam tamo stekla, iako su prošle tri godine. Kada ste mjesecima usmjereni samo na sebe, lako je davati 100 posto - ispričala je Jelena za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3842818/jelena-iz-zivota-na-vagi-za-rtlhr-godinu-dana-sam-imala-ogromnu-averziju-prema-treninzima/" target="_blank">RTL</a>.</p><p>Priznaje kako joj je jedini stres bio rezultat na vaganjima te ostanak u kući, no nije joj idealno niti nakon showa.</p><p>- Treba to držati pod kontrolom i biti svjestan da je to bio početak rata s nezdravim životom. Trudim se maksimalno održavati svoj ritam treninga, no uz mnoštvo grupa koje vodim, nekada je teško fokusirano izdvojiti 60 minuta za sebe. Treninzi koje vodim su energetski zahtjevni, jer se uistinu dajem, pa je to popriličan nadomjestak mom treningu. Moram priznati, lakše je trenirati druge nego sebe - dodala je Jelena, koja je sada fitness trenerica.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mršavjeli su velikom brzinom</strong></p><p>Nakon 'Života na vagi' posvetila se zdravom načinu života, a promovira i zdrave životne navike na svom Instagram profilu objavljujući svoje treninge i životna iskustva. No, priznaje kako joj je bilo pomalo teško u razdoblju karantene.</p><p>- U samoj karanteni čak mogu reći da sam imala puno više vremena za sebe pa sam odmah i više pažnje posvetila sebi. Što se vježbanja tiče, vodili smo besplatne online live treninge svojim klijentima pa sam nemali broj puta 'trenkala' s njima paralelno. Imala sam više vremena pripremati si obroke i paziti na sebe. Većinu vremena sam posvetila dodatnim edukacijama, učenju i nadogradnji sebe. Sve u svemu, osim što nam financijski nikako korona nije išla u korist, ipak, sve to vrijeme sam itekako iskoristila za nadogradnju sebe, kako bih još više mogla pružiti osobama s kojima radim i s kojima koračam u smjeru ostvarenja njihovih ciljeva - ispričala je. </p><p>Smatra kako još mora steći iskustva i ostaviti još osobnih uspjeha.</p><p>- Definitivno sam otkrila nešto novo o sebi. Kako sam vrijeme u karanteni provodila učeći i izučavajući sve dostupno na internetu, shvatila sam kako se i moj pogled na ovaj posao mijenja. Shvatila sam koliko u biti još želim raditi na sebi, ne samo u poznatim, već i nepoznatim sferama. Koliko još želim unaprijediti naš prostor, te još više pružiti mojim dragim klijentima koji me u lijepoj konstanti prate i podržavaju već dugo, dugo. Odlučila sam polako pronalaziti sebe. Morate znati da, kada u tako kratkom periodu izgubite puno kilograma, vaša glava to ne može uvijek pratiti - kaže Jelena. </p><p>No, sama često ističe i onu zahtjevniju stranu cijele ove avanture. Jelena je smršavjela 45 kilograma, no unatoč tome često je nezadovoljna. </p><p>- Želja mi je bila pasti ispod 100 kilograma. Tada sam se za kilograme držala kao pijan plota, a da nisam znala što se iza tog broja skriva. Kada sam i došla do tog famoznog idealnog broja, shvatila sam kako nije do toga. Da me broj kao cilj ne zadovoljava. Da me ograničava i da me konstantno drži opsjednutu vagom. Da mi se sve vrti oko toga jesam li u treningu ili ne. Dugo mi je trebalo da se pronađem, da shvatim čije ja to uopće ciljeve lovim te što je, u stvari, moja želja? Otkada su ti ciljevi i zašto su mi bitni? Danas, pogled na cijelu tu priču je kudikamo drugačiji. Od sebe uvijek želim više, naravno, ali koračam polako prema svojim novim ciljevima - zaključila je.</p><p> </p><p> </p><p> </p>