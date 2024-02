Jelena Perčin je progovorila o razvodu od Momčila Otaševića: 'Puno teže je biti u lošem braku'

U novoj epizodi podcasta 'Mame kod Lane' voditeljica Lana Gojak Bajt (40) ugostila je glumicu Jelenu Perčin (43).

Poznata glumica i majka troje djece, među ostalim, progovorila je o razvodu od glumca Momčila Otaševića (33), kako se to reflektiralo na njezinu djecu i koliko je komunikacija među rastavljenim supružnicima važna.

- Jako je to različito i individualno. Potpuno je bio različit moj prvi razvod od ovog drugog jer su u pitanju različiti ljudi. Tu je situacija gdje možeš dati svoj maksimum i nadati se najboljem. Tu nema pravila. Mogu posljedice biti ovakve i onakve, ali ja mislim da je puno teže biti u lošem braku. Nama nije velika promjena jer Momo, takav nam je posao, puno ga nije bilo, puno je radio pa u tom smislu nije djeci bio šok - ispričala je glumica.

- Mislim da je važno, i što mi se pokazalo od početka, ono što je moj stav, da je bitno da postoji komunikacija. Da djeca vide komunikaciju među roditeljima i da ona nije patološka. Po mogućnosti da neke svoje ljutnje, povrede, uspije čovjek staviti sa strane. Staviti stvarno djecu na prvo mjesto - poručila je Jelena te istaknula koliko je komunikacija među rastavljenim supružnicima važna.

- Ukoliko se to ne može onda maksimalno izbjegavati komunikaciju pred djecom, upravo zato jer čitaju te znakove. Djeca su zapravo jako prilagodljiva, ne treba isto tu puno mistificirati. Meni je bitno da nikad nisam rekla ni Loti, a sad ni Maši i Jakši: 'Mama i tata više nisu zajedno jer se ne vole'. To mi je nešto grozno. Maša i Jakša su još uvijek premali. S Lotom sam to kasnije komunicirala, negdje u prvom osnovne je počela postavljat pitanja. Onda bi joj rekla, ne, ja volim tvog tatu. Nismo više zaljubljeni, nismo više u braku, ali ga ja volim i on je moj prijatelj i nekako mi je važan jer je tvoj tata. I onda oni tu nekako steknu neku stabilnost i nemaju osjećaj da moraju birati između dva roditelja - zaključila je glumica.

