Jelena Perčin nedavno otkrila da se razvodi od Momčila, evo kako je izgleda prije 18 godina

Jedna od najpoznatijih glumica domaće scene, Jelena Perčin danas slavi 42. rođendan. Prije samo nekoliko dana ona i bivši suprug Momčilo Otašević (32) potvrdili su da se razvode i šokirali javnost. Iako se i ranije šuškalo o završetku braka Jelene i Momčila, par je navode demantiralo. Jelena je na sceni prisutna već dugi niz godina, a publici je najpoznatija po ulogama u serijama 'Zabranjena ljubav', 'Kud puklo da puklo', 'Dobre namjere' i ostale...

U 2005. godini, kada su je na partiju serije 'Zabranjena ljubav' uhvatili fotografi, Jelena je bila već dobro poznata hrvatskoj javnosti, a nevjerojatno je koliko se malo od tada promijenila.

Odrastanje i obrazovanje

Jelena je rođena 19. siječnja 1981. godina u Dubrovniku, Konavlima. Majka Jelena i otac Zdravko Perčin, uz nju još imaju i 10 godina mlađeg sina Luku. Glumica je odrasla u Konavlima, gdje je pohađala osnovnu školu. Sa 16 godina preselila se u Zagreb i upisala jezičnu gimnaziju, a u školi je pohađala i dramsku grupu. Uz hrvatski zna govoriti dva jezika, engleski i talijanski.

Akademiju dramskih umjetnosti upisala je 2000. godine, također, tada je upisala i Pravni fakultet te ubrzo dobila stipendiju za studij prava u Heidelbergu. Ipak, ljubav prema glumi bila je jača zbog čega Jelena nikada nije otišla studirati u inozemstvo.

Karijera

Prvu ulogu Jelena je dobila 2001. godine, još dok je bila na studiju. Glumila je u predstavi 'Četvrta sestra', koju je režirao Ivica Boban. Nakon toga, otvorila je vrata kazališta i godinama nakon nizala uspješne uloge u različitim predstavama.

Šira javnost upoznala ju je nakon što je debitirala u televizijskoj seriji 'Zabranjena ljubav', gdje je preuzela ulogu Ane Fijan. Nakon toga, glumila je u kriminalističkoj seriji 'Dobre namjere', liječničkoj seriji 'Hitna 04', a bile su tu i 'Najbolje godine', 'Zora dubrovačka', 'Kud puklo da puklo' i druge.

Prva filmska uloga bila je u filmu 'Veliko spremanje', a glumila je Korinu. Također, glumila je i u brojnim drugim filmovima. Neki od njih su 'Kako loš san', 'Duga mračna noć', 'Priprema'... Dobitnica je nagrade hrvatskog glumišta za najbolje umjetničko ostvarenje za sporednu žensku ulogu u drami.

Privatni život

Jelena se 2008. godine udala za zagrebačkog ugostitelja Kristijana Babića. U braku su bili do 2011. godine. Zajedno imaju kćer Lotu, a nagađanja o njihovu razvodu započela su kada je Perčin snimala seriju 'Na granici'. Mnogi su tada tvrdili da je zaiskrilo između nje i kolege, glumca Ivana Hercega (41). Jelena se o tim šuškanjima nije oglašavala, no otkrila je da je s bivšim suprugom ostala u dobrim odnosima.

- Imam sreću što sa svojim bivšim mužem odlično funkcioniram. Mogu reći da smo mi stvarno sretno razvedeni i on je apsolutno prisutan u životu moje kćeri, sudjeluje u svemu, dapače. A razvod je ružan, to je jedna ružna situacija, bez obzira na to što se dogodilo i kako. Svaki je razvod muka. Imaš osjećaj poraza i neuspjeha u životu. Mogu reći iz svog iskustva je da koje god povrede i nepravde doživjeli, kad je dijete u pitanju, ono mora biti iznad svega toga. Ako je dvoje ljudi odgovorno i voli dijete više od sebe, onda se stvari daju dogovoriti vrlo civilizirano - ispričala je svojedobno za IN Magazin.

Kasnije, dok je bila članica osječkog HNK-a, Jelenu se povezivalo s 24 godine starijim Vladimirom Šišljagićem. On je bio osječko-baranjski župan i predsjednik HDSSB-ay, a tijekom 2014. često je prisustvovao njezinim predstavama. Znali su ih mnogi vidjeti i kako zagrljeni šeću gradom, a navodno su zajedno slavili ulazak Hrvatske u EU. Bez obzira na sve, Jelena je glasine o njihovoj vezi demantirala. U to je vrijeme već poznavala Momčila. Godine 2013. glumili su zajedno u seriji 'Zora dubrovačka', a zaljubili su se za vrijeme snimanja serije 'Kud puklo da puklo' 2016. godine.

Momčilo i Jelena vjenčali su se u tajnosti 2018. godine, a intimna ceremonija bila je u njegovoj rodnoj Crnoj Gori. Iste godine dobili su kćer Mašu, a krajem studenog 2020. i sina Jakšu.

Početkom godine, točnije 4. siječnja 2023., glumica je potvrdila da se razvodi od supruga.

- Teško je. Glupo mi je lagati. Rastajemo se. Uvijek sam se trudila ne pričati o vlastitoj intimi, nisam pričala ni o vjenčanju pa neću ni o rastavi. Svaka je rastava grozna. Grozan događaj i grozno razdoblje. Koncentrirana sam na to da budem maksimalno prisutna i prisebna radi djece - rekla je za Gloriju.hr.

