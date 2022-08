Jelena Perić o prekidu: 'Veza postane dosadna ako te stvari prestanu. Svi se mijenjamo'

Influencerica Jelena Perić (30) i bivši nogometaš Igor Bubnjić (30) prekinuli su nedavno nakon tri godine veze. Iako je Jelena ljubazno poručila kako ne bi ništa komentirala uz svoj privatan život, posljednjih dana ipak je progovorila o ljubavi. Mnogi su njezine odgovore povezali s mogućim razlozima prekida.

- Po meni nikad ne bi trebalo prestati s malim stvarima. Smatram da bi veza opstala, potrebno je jako puno truda i ulaganja. Svi se mi mijenjamo kroz godine i nismo iste osobe s početka veze, ali te sitnice koje su vas spojile na početku moraju ostati. Redovito ići na spojeve, nikad prestati s iznenađenjima itd. Ako te stvari prestanu, onda i veza postaje dosadna - poručila je influencerica, koju su pratitelji ispitivali o ljubavi.

Dotaknula se Jelena i toga što za nju znači zdrava veza.

- Zdrava komunikacija, iskrenost, iskazivanje ljubavi na koji god način, zajedništvo u punom smislu te riječi, zdrave rasprave, prihvaćanje različitosti u mišljenjima. Ti i ta osoba i nitko treći, poštovanje - zaključila je.

Igora i Jelenu spojile su društvene mreže 2013. godine. Bivši nogometaš tada je potpisao za klub Udinese u Italiji pa se sve to razvodnilo. No kasnije im se osmjehnula sreća.

- Dvije godine nakon upoznavanja. Tada je sve bilo prijateljski, znali smo se naći na kavi. Bilo je teško održavati vezu na daljinu, a kao zreliji shvatili smo da je to - to. I sretna sam što sam dvadesete provela u poslu izgrađujući sebe. Sve se dogodilo s razlogom i mislim da život tako funkcionira. Da nisam sve to proživjela, tko zna gdje bih danas bila - otkrila je Perić za Story.

U dugogodišnjoj vezi dobili su sinčića Tea, a zaručili su se 2019. dok je Jelena bila trudna. Prije nekoliko dana mnogi su primijetili da na njezinom Instagram profilu nedostaju fotografije s Igorom. Osim toga, par se više niti ne prati na društvenoj mreži pa je sve slutilo na to da više nisu zaručnici. Kontaktirali smo influencericu za pojedinosti, no nije nam se javila.

