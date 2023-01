Jelena Rozga nam otkriva da opet ljubi: 'Ja sam super sretna, sve se nekako lijepo posložilo'

Na dodjeli nagrada 'Music Awards Ceremony', koja se upriličila u srijedu, 25. siječnja, Jelena Rozga (45) pričala je o karijeri, koncertu u Splitu, ali i otkrila neke nove detalje iz privatnog života.

- Ja sam super sretna, sve se nekako lijepo posložilo - rekla je splitska pjevačica, koja nije mogla skinuti osmijeh s lica.

- Je li u pitanju neka nova ljubav? - upitao je pjevačicu novinar, a ona mu je odgovorila:

- Pa to ti govorim cijelo vrijeme - odgovorila mu je Rozga.

Foto: Milan Maricic

Dobro raspoložena Jelena prije same dodjele nagrada za medije je progovorila o otkazanom nastupu u Spaladium Areni u Splitu.

- Rekla sam organizatorima da želim tri, četiri dana prije biti u areni da osjetim svaki milimetar scene, iako će se ponoviti sve onako kako je bilo u zagrebačkoj - ispričala je Rozga.

- Žao mi je što neću imati koncert u Spaladium Areni, koja je nažalost zatvorena. Htjela sam ponoviti ono što sam napravila prije 12 godina, čak se desio i isti datum, ali evo tražimo neki drugi prostor. Voljela bih da i moj grad vidi što je njihovo dite radilo zadnjih godinu dana - dodala je.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Najveća nagrada joj je, kaže, publika.

- To što moja publika zna sve moje pjesme i što ih pjeva od početka do kraja, to je meni najveća nagrada - zaključila je Jelena.

Foto: Karla Lemaic

