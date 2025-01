Jelena Rozga: Petar Grašo i ja smo već godinama na 'vi'...

Pjevačica Jelena Rozga nedavno je održala pet od sedam najavljenih koncerata u beogradskom Sava centru, a nakon prvog nastupa podijelila je zanimljivu priču o prijateljstvu s kolegom Petrom Grašom.

- Petar i ja smo '96. godine na istom mjestu započeli glazbenu karijeru. Te godine je on prvi put stao pred publiku kao pjevač, baš kao i ja - prisjetila se za SETV.

Foto: Ivo Šarić/24sata

Iako su prijatelji već 28 godina, mnogi ne znaju da još uvijek persiraju jedno drugo.

- Kako ste, kolega? Jeste li se odmorili? - 'Pa dobro sam, kolegice. Kako ste Vi?' To je postalo dio našeg odnosa i traje svih ovih godina. Nikome u društvu nije jasno zašto to radimo, ali za nas je to simpatična šala koja nas podsjeća na sve što smo zajedno prošli u ovih 28 godina - dodala je Rozga.

Pjevačica je sa sedam koncerata u Sava centru oborila sve rekorde u zadnjih 25 godina. Lepa Brena je sa Slatkim grehom 80-ih godina imala 17 uzastopnih koncerata, a Đorđe Balašević je u Sava centru za života imao 130 koncerata. Zdravko Čolić je 1998. imao niz od devet rasprodanih koncerata

- Cijelu karijeru radim tiho pa sam tako i ove koncerte. Jedan po jedan, bez reklame... Toliko sam sretna što imam ovakvu publiku, predivno je što sam u zadnjih par godina dobila i ovu najmlađu publiku koja zna sve moje pjesme, koje su snimljene možda prije nego što su se njihovi roditelji upoznali - priznala nam je ranije emotivna Jelena.