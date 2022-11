Jelena Rozga u uskom bodiju pokazala grudi, prizor oduševio i kolegicu Badrić: 'Goriš, mačko'

U godinama koje su iza mene proletjele puno toga sam naučila. Naučila sam da nagrada za trud prije ili kasnije dođe, naučila sam da se ne treba uzrujavati oko nebitnih stvari, ali naučila sam i da se samo i jedino za ljubav vrijedi boriti, istaknula je pjevačica Jelena Roga (45) uz vrlo atraktivnu fotografiju na kojoj pozira u crnom bodiju. Pohvalila ju je čak i kolegica Nina Badrić (50).

- ‘Samo se ljubit‘ isplati’ nije samo ime nove pjesme već i geslo pod kojim živim, i princip od kojeg ne odustajem - dodala je Rozga.

U crnom uskom bodiju nasmiješeno je pozirala, a duboki dekolte istaknuo joj je grudi. Ubrzo su se počeli nizati i komplimenti, a pohvalila ju je i pjevačica Badrić.

- Goriš, mačko - poručila joj je Nina uz emotikone vatre.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Najljepša; Blistaš Jele; Divan osmijeh, preslatka i veoma elegantna; Ništa ljepše od ove žene ne postoji! - nizali su se komplimenti.

Inače, Jelena je završila svoj dugoočekivani akustični album 'Minut srca tvog' čiju će promociju održati 14. studenoga u Zagrebu. Uskoro kreće i na veliku regionalnu turneju. Počinje 17. prosinca u zagrebačkoj Areni, koja je gotovo već rasprodana.

Foto: Instagram/Jelena Rozga

- Sve je gotovo, u stvari, čekamo da mi isporuče CD, da ga imam i ja fizički u ruci. Tako da sad nije do mene, ja sam svoje napravila. Odužilo se snimanje, ali odužilo se samo zbog jedne stvari - zato što smo htjeli to dovesti do savršenstva. I kad je svima dobro, ja ću opet naći nekakvu 'dlaku u jaju' koju bih promijenila, ali jednostavno ne ide tako. Mislim da ovaj put stvarno imam materijal o kojem sam sanjala. Osjećam prevelik teret zato što sam zadnjih godinu dana provodila osam, devet sati u studiju da bih napravila ovo što ćete uskoro čuti - rekla je.

Foto: PETAR KRAJACIC VILOVIC

