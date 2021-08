Glumica i kolumnistica Jelena Veljača (40) sa svojim pratiteljima redovito dijeli detalje iz svog života i čime se bavi.

Do nedavno su Jelenini obožavatelji mogli vidjeti kako ona i njena obitelj uživaju u morskim radostima, posebno njena kći Lena (5).

Sada se glumica posvetila poslu i pisanju pa je tako objavila fotografiju iz kreveta dok je pored nje otvoren laptop.

- Groznica pisanja petkom navečer - napisala je u opisu fotografije.

Veljača je na fotografiji u svijetlo plavoj spavaćici, a jedna njena pratiteljica rekla joj je kako 'izgledaju isto'.

- Vidim da isto izgledamo u krevetu. Ista nanožica, ista spavaćica - rekla je.

Mnogi su Jeleni pohvalili fotografiju, a influencerica Ella Dvornik (30) komentirala je 'And just like that... (I samo tako)'.

Prije nekoliko dana glumica je rekla da je izbivala s društvenih mreža jer je konačno bila sama sa suprugom Vitom Turšićem (48). Podsjetimo, par se nakon godinu dana veze vjenčao početkom lipnja u Botaničkom vrtu u Zagrebu.