Jelena: 'Zaljubljena sam u sebe kad sam lijepa i kad mi se dive'

To mi je duševna hrana i za tu poslasticu se moram truditi, kaže Jelena iza koje je više od 25 godina karijere. Osim glazbi, puno vremena posvećuje poziranju i osmišljavanju novih fotografija

<p>Pjevačica <strong>Jelena Karleuša </strong>(41) popularna je ponajviše u državama na Balkanu, ali za njezin rad pročulo se i po svijetu. Sad je za srpski magazin Story ispričala koja je tajna njezinog uspjeha.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 25 godina od Jeleninog prvog albuma</strong></p><p>- Mislim da je tajna mog uspjeha to što sam zaljubljena u sebe kad sam lijepa, vitka, preplanula, posebna, kad mi se dive i kad mi kažu 'nitko kao ti'. To mi je duševna hrana i za tu poslasticu se moram truditi. Kad sam uplakana, slomljena, na rubu, sama sebi debela i nesretna, kad ne vidim poantu, kad puštam muža da mi traži i govori mane, a ja mu vjerujem - to nisam ja. Tad se ne volim - izjavila je pjevačica.</p><p>Svakodnevno na društvenim mrežama objavljuje fotografije, koje uvijek izgledaju kao da je stala pred objektiv profesionalnom fotografu, iako u većini slučajeva nije. </p><p>- U stanju sam promjeriti nebo i zemlju zbog dobre fotografije. Postala mi je opsesija i hobi, pogotovo zbog Instagrama. Fotografija ostaje kao svjedočanstvo nečijeg života, nečijih faza, nečije ere. A vi ste svi u mojoj eri i trenutačno u mojoj najboljoj fazi - kaže Jelena. </p><p>Osim što je pjevačica i član glazbenog showa 'Zvezde Granda', Jelenu mnogi nazivaju i modnom ikonom. Sad je odgovorila na pitanje jeli se ikada zasitila života pod reflektorima i showbiza. </p><p>- Apsolutno svakog dana kažem da je dosta. I svakog se dana predomislim. Mislim da je tajna broj dva koju ću vam otkriti, a tiče se mog uspjeha, ta što ja ipak jako volim ovaj posao. Ovo sve radim, kao u mojoj pjesmi, isključivo iz ljubavi. A kad se radi iz ljubavi, nema odustajanja. Inače, takav sam tip, ne odustajem apsolutno nikada. I nisam lijena, volim raditi, ulagati u sebe i produkciju - kaže Karleuša. </p>