<p>Nije tajna da kontroverzna srpska pjevačica <strong>Jelena Karleuša </strong>(42) 'pegla' lice više nego kartice, što je pokazala i sada.</p><p>Kamere su je 'ulovile' dok je dolazila na snimanje emisije 'Zvezde Granda', u kojem je članica žirija.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Pozirala je u crnom kombinezonu koji je jedva obuzdao njezine bujne grudi. Kosu je raspustila te je nosila velike sunčane naočale.</p><p>Kao i uvijek, glazbenica je na Instagramu fanove 'počastila' svojom verzijom fotografija.</p><p>Na njima je, kako ona to najbolje zna, dobro 'sredila' lice, ali i ostatak tijela prije objave.</p><p>No unatoč tome, ova skandalozna plavuša uvijek ima vjerne obožavatelje koji je brane bez obzira na sve.</p><p>- Žena ima svoj stil i bavi se ovim poslom. A vi primitivci koji nemate pojma bolje Vam je da ne pišete ništa. Pogledajte malo poznate svjetske pjevačice. Recimo, pogledajte Cher. I to je ok. Dajte ljudi ne budite seljaci, podržimo našu ženu... Našu Jelenu - jedan je od komentara ispod njezine najnovije objave.</p>