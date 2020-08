Jelinčić je snimio dokumentarac o dobrom čovjeku i dvije rode...

<p>Znamo ga kao voditelja središnjeg “Dnevnika” na RTL-u, ali <strong>Tomislav Jelinčić</strong> (43) nakon diplome na Fakultetu političkih znanosti diplomirao je i filmsku i televizijsku režiju na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu – smjer dokumentarni film.</p><p>Dosad je snimio sedam nagrađivanih dokumentaraca, a na Liburnia Film Festivalu, koji je od 24. do 28. kolovoza na Ljetnoj pozornici u Opatiji, prikazat će prvi dugometražni “Starac i roda”. Riječ je o najpoznatijoj rodi na svijetu o kojoj se 26 godina brine umirovljenik <strong>Stjepan Vokić</strong>.</p><p>- Prve probne snimke napravili smo još 2014. i već tad se pokazalo da je ljubavna priča iz Brodskog Varoša puno više od Klepetana i Malene, da je u tom dvorištu posebna osoba upravo Stjepan Vokić, s kojim nikad nije dosadno. On je neponovljiv. Ni tih šest godina snimanja i po snijegu, i po žegi, i po kiši, i po vjetru ne bi nam bilo dovoljno da prikažemo sve Stjepanove podvige koje on poduzme u godini dana, kako prema životinjama tako i prema prirodi - priča Tomislav.</p><p>Ideja je bila, kaže, da u filmu prikaže kako izgleda suživot <strong>Malene</strong> i Stjepana nakon što <strong>Klepetan</strong> odleti na jug.</p><p>- To je čudesni trokut odnosa Stjepana prema Malenoj, Klepetana prema Stjepanu, Malene prema Klepetanu. Kad ih dulje promatraš, životinje po mnogočemu poprimaju ljudske osobine, emocije, ponašanje. Da nema Stjepana, roda Malena, koja zbog ozlijeđenoga krila ne može letjeti, u prirodi sama ne bi preživjela ni nekoliko dana. Stjepan se o njoj i zimi i ljeti brine već 26 godina, po snijegu joj grije nastambu, u hladnim danima pokriva dekom u gnijezdu, a od prvog dana hrani gladne ptiće kad Klepetan sam ne osigura dovoljno hrane jer je zbog Malenina invaliditeta ‘samohrani’ otac. Svojim ponašanjem na čudesan način Klepetan uzvraća Stjepanu. Sve će se zanimljivosti toga čarobnog trokuta vidjeti u filmu - ističe Jelinčić.</p><p>Kako kaže voditelj, fasciniralo ga je što se Malena zimi intenzivno druži sa Stjepanom.</p><p>- Ponaša se kao dio obitelji. Jer kućnog ljubimca psa, mačku ili kanarinca možete ostaviti nekome na čuvanje i hranjenje kada trebate izbivati na dan, dva. A kome ćete na čuvanje ostaviti rodu? I davati joj živu ribu ili žabe kojima se hrani. Zahvaljujući Stjepanu, roda Malena u Slavoniji i tijekom najžešće zime ima uvjete Južne Afrike, baš kao i Klepetan, koji je ondje odletio s njihovim potomstvom. A kad u rodinoj nastambi slučajno zahladi, spremno joj nudi i vlastiti dnevni boravak u kojem gledaju dokumentarce i daleke krajeve koje Malena, nažalost, neće nikad neće vidjeti, za razliku od Klepetana i njihovih 66 malih rodana koje je dosad izlegla. Film je 87 minuta male rapsodije u slici direktora fotografije Alana Stankovića, koju je glazbom oplemenio talijanski kompozitor Luca Ciut - kaže Tomislav.</p>