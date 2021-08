Mladi glazbenik Dino Jelusić (29) nedavno je oduševio cijelu Hrvatsku kad se saznalo da će svirati s legendarnim rock sastavom Whitesnakeom. Iako je to velik uspjeh, Jelusić je u intervjuu u Podcastu Večernjeg lista.

Rekao je kako je uzbuđenje oko Whitesnakea smirilo ubrzo nakon što je sam saznao za tu vijest.

- Nazvao me gitarist Whitesnakea, te mi zajedno s pjevačem benda rekao: ‘Gledamo tvoje videe na YouTubeu, Davidu Coverdaleu se sviđaš i on želi da budeš članom benda.' - ispričao je Jelusić.

- Ja sam mislio da je to nekakva zezancija, drugi dan me David nazvao i lijepo me pitao da li sam zainteresiran. S obzirom da se ovdje radi o zadnjoj turneji benda na kojem sam odrastao i da me frontmen zvao da budem počasni član, to je najviše pitanje časti i poštovanja zašto sam rekao da - izjavio je u velikom intervjuu za 24sata.

Kaže i kako je njegova obitelj, uključujući tatu koji mu je i menadžer odmah za to saznala.

- Sreo sam starog u kuhinji i rekao mu 'Mislim da me pozivaju u Whitesnake', na što je on umro od smijeha. Toliko stvari mi se izdogađalo zadnjih godina da ono sve što se činilo nemoguće je sad postalo moguće - prepričao je Dino.

Jelusić se požalio kako je oduvijek imao problema s hrvatskom glazbenom industrijom i kako su mu uvijek savjetovali da se mora prilagoditi. Ipak, drago mu je što je ostao pri svome, što ga je i dovelo do svjetskog uspjeha, jer 'od pravila i računice nitko nikad nije profitirao'.

- Hrvatska je vrlo zanimljivo tržište i tata, koji je isto glazbenik, mi je uvijek savjetovao da moram sve malo ublažiti. Pogledajte fenomen ovogodišnjeg Eurosonga: došao je Maneskin, došli su i poderali sve plastičnjače koje su s polu-cajkerskim plagijatima nešto htjele napraviti. Oni su došli tamo kao da je njihov koncert, popeglali kao da je njihov koncert i pobijedili. Pojeli su ih - rekao je.

Na pitanje razmišlja li i on o tome da ponovno zapjeva na pozornici Eurovizijskog natjecanja, rekao je kako je za to i prije dobivao ponude.

- Dobivao sam i odbijao pozive, nije me to zanimalo. Sad kad sam vidjeo Maneskin, mislim si: 'Pa znaš kaj, ako me Uršula Tolj lijepo zamoli i ako dobijem slobodne ruke da radim što hoću, možda to uzmem u obzir' - priznaje Dino.

Ako nastupi 2023. godine, to bi bilo točno 20 godina od kad je nastupio i pobijedio na Dječjoj Euroviziji s pjesmom 'Ti si moja prva ljubav'.

- Veliki je presing. Ako pobijedim, bit ću najvoljenija osoba na svijetu, a ako izgubim bit ću najveći luzer. Pogledajte što su napravili jadnoj Albini. Što se dogodilo? 'Tick Tock' nije prošao u finale i odjednom su joj počeli zabijati nož u leđa. To je problem kod nas. Vole te samo kad pobjeđuješ - kritizira Jelusić.

Kaže i kako mu je veliki problem što ljudi ignoriraju njegovu karijeru i pamte ga samo po onome što je postigao s 11 godina.

- Nevjerojatno je da ljudi sve o meni mogu saznati u pet minuta, ali ne žele. Imam toliko skrivenih dragulja iza sebe, albuma koje sam snimao sa stranim izvođačima, koje mnogi otkriju tek nakon sedam godina. Ali, lakše im je reći 'haha, Dino je gledao Sanji u sise' - rekao je pjevač.