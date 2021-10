Poznati holivudski glumac Jake Gyllenhaal (40) u nedavnom intervjuu u emisiji 'The Howard Stern Show' otvoreno je govorio o snimanju seks scena s kolegicom Jennifer Aniston (52) za film 'Dobra djevojka', prenosi Independent.

Gyllenhal je 2016. otkrio mu je Aniston bila svojevrsna simpatija 2002. godine, u vrijeme snimanje filma gdje su glumili ljubavnike.

- Snimanje scena seksa bilo je mučenje. Ali u isto vrijeme nije bilo mučenje. Mislim, bila je kombinacija oboje - iskreno je rekao.

Dodao je da su te scene neugodne, jer ih 'promatra 30 do 50 ljudi'.

- To me ne napaljuje. Sve je neobično "mehanično". To je poput plesa, izvodite koreografiju za kameru - opisao je Gyllenhaal.

Usporedio je takve scene sa scenama tučnjave, koje su također koreografirane. Glumac je na kraju podijelio kako je Aniston predložila korištenje jastuka tijekom snimanja seks scena.

- To je bilo preventivno i koristili smo jastuk u horiyontalnom položaju. Bilo je vrlo lijepo od nje što je to predložila prije nego smo krenuli snimati. Rekla je 'Stavit ću jastuk između nas' - prepričao je Jake.

Kad je prvi put progovorio o tome da je bio zatreskan u zvijezdu emisije 'Prijatelji', Gyllenhaal je rekao kako mu je bilo raditi s Jennifer:

- Raditi s njom nije bilo lako... To je sve što ću reći. Bilo je divno. Nije bilo teško, to sam htio reći.