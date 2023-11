Jennifer Aniston oprostila se od Matthewa Perryja: 'On je bio dio našeg DNK, naša obitelj...'

Glumica Jennifer Aniston (54), poznata kao Rachel iz 'Prijatelja', oglasila se nakon smrti kolege i dragog prijatelja Matthewa Perryja.

- Oh, čovječe, ovo me pogodilo. Oprostiti se s našim Mattyjem je bio ludi val emocija koje nikad nisam osjetila prije. Svi mi doživimo gubitak u nekom trenutku života. Gubitak života ili gubitak ljubavi. Sposobnost sjediti u ovoj tuzi omogućuje vam da osjetite trenutke radosti i zahvalnosti što ste voljeli nekoga svim srcem. I voljeli smo ga svim srcem. Bio je dio našeg DNK. Uvijek je bilo nas šestero. Ovo je bila odabrana obitelj koja je zauvijek promijenila ono što smo mi bili i kakav je naš put trebao biti. Za Mattyja, on je znao da je volio nasmijavati ljude - započela je Jennifer pa dodala:

- Kako je i sam rekao, ako nije čuo smijeh, mislio je da će umrijeti. Njegov život je ovisio o tome. I, čovječe, koliko je uspio u tome. Sve nas je nasmijavao. I to jako. U posljednjih nekoliko tjedana smo poslali brojne poruke jedno drugome. Smijali se i plakali, a onda ponovno smijali. Čuvat ću ih zauvijek. Pronašla sam jednu poruku koju mi je poslao jedan dan. Ona sve govori.

Matthew Perry joj je u poruci poručio da mu je, svaki put kad bi nju nasmijao, dan bio ljepši.

Foto: Instagram

- Matty, volim te jako puno i znam da si sada u potpunosti u miru i bez ikakve boli. Pričam s tobom svaki dan. Ponekad te gotovo i mogu čuti kako govoriš: 'Možeš li biti luđa?'. Počivaj u miru, mlađi brate. Uvijek si mi uljepšavao dan - dodala je za kraj Aniston.

Podsjetimo, Perry je preminuo 28. listopada u svom domu u Los Angelesu. Pronašli su ga mrtvog u jacuzziju, a još se uvijek ne zna službeni uzrok smrti.