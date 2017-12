Jennifer Aniston želi spasiti brak: Novu provodi s Justinom

Premda Jennifer Aniston (48) i Justin Theroux (46) već nekoliko mjeseci ne žive zajedno, trude se obnoviti romansu.

- Jako se vole i vrijeme koje provedu skupa uvijek im prođe u smijehu i veselju - povjerili su novinarima glumičini prijatelji.

Jennifer živi u Los Angelesu, dok scenarist najviše vremena provodi u New Yorku.

- Istina je ona preferira L.A., a on više voli New York. Međutim, oboje su to znali od početka njihove veze i tada su još zaključili kako to nije problem. To isto tako znači da se razvod, kažu im prijatelji. Dodaju kako su njih dvoje već naučili živjeti na dvije adrese.

Brak su im, kažu glasine, nagrizala i pisanja o Justinovim nevjerama na setu kao i stalna nagađanja da je Jennifer 'napokon' trudna.

- Kao da je neki grijeh biti žena ili par bez djeteta - rekla je u jednom intervjuu Aniston koja je po medijima godinama bila razvlačena nakon razvoda od Brada Pitta (53) koji ju je ostavio 2005. radi glumice Angeline Jolie (42).

Par, izgleda, ne misli da je njihovoj vezi došao kraj. Novu godinu planiraju dočekati zajedno. U društvu prijatelja proslavit će je u popularnome meksičkom ljetovalištu Cabo San Lucas.