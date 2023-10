Jennifer Lawrence progovorila o golim scenama u novom filmu

Jennifer Lawrence (33) nedavno je iznenadila javnost kada se u jednoj sceni novog filma 'No Hard Feelings' pojavila potpuno gola na plaži, to jest njezin lik Maddie Barker koju je utjelovila. Mnogi su se pitali je li zatražila pomoć dvojnice pri snimanju, a glumica je progovorila o tome.

Objasnila je kako je snimanje golih scena nije uznemirilo i priznala da o tome nikada nije razmišljala, unatoč tome što su drugi provjeravali je li sigurna želi li to učiniti.

Foto: Andrew Sims/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

- Svi su me ispitivali jesam li sigurna u to, a ja se nisam ni sekunde dvoumila. Bilo mi je to urnebesno - priznala je Jennifer, kako piše Variety.

Njezin kolega Andrew Barth Feldman (21) koji također sudjeluje u golišavoj sceni također je priznao kako nije imao problema s time.

- Odmah smo se toliko zbližili da ništa nije bilo čudno ili nesigurno. Sve je bilo potpuno profesionalno - dodao je Andrew.

Foto: Sony Pictures/Youtube/Screenshoot

Jennifer u filmu glumi Maddie Barker, vozačicu Ubera i konobaricu koja se javlja na oglas Craigslista kako bi pomogla obitelji Becker, točnije bogatim roditeljima Percyja, čudnog tinejdžera bez iskustva s djevojkama i društvenog života da mu ona pomogne na tim područjima.

Sporna scena prikazuje Jenniferin lik kako se kupa s Percyjem, prije nego što im odjeća bude ukradena s plaže, a

gola Maddie zatim trči po pijesku kako bi je vratila natrag, a na kraju to postane i scena tučnjave što je nasmijalo njene obožavatelje.

Foto: Sony Pictures/Youtube/Screenshoot

Film je zaradio mješovite kritike kritičara i publike zbog grubog humora i kontroverznog zapleta koji prikazuje ženu u 30-ima koja otvoreno prihvaća vezu s tinejdžerom.Osim Jennifer i Andrewa u komediji među ostalima glume i Zahn McClarnon, Matthew Noszka i Ebon Moss-Bachrach.

Inače, Lawrence je jednom trenutku karijere slovila za najplaćeniju glumicu na svijetu, no 2019. potpuno se povukla sa scene koje se, kako je tvrdila, zasitila. Tada se ostvarila i kao majka, a nakon rođenja sina glumila je u filmovima 'Ne gledaj gore' te 'Causeway'.

Oscara za najbolju glumicu osvojila je 2013. godine za ulogu u filmu 'U dobru i zlu'.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

POGLEDAJTE VIDEO: MARIO VALENTIĆ O 'ZABRANJENOJ LJUBAVI'