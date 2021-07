Povodom izlaska njenog novog singla "Cambia El Paso", pjevačicu Jennifer Lopez (51) intervjuirao je Zane Lowe za Apple Music. Ovo je prvi intervju nakon što je obnovila vezu s bivšim zaručnikom Benom Affleckom (48). Sve što je Lopez rekla potvrdilo je tvrdnje anonimnih izvora koji su otkrili kako je pjevačica 'vrlo sretna' u novoj vezi.

- Presretna sam. Znam da se ljudi uvijek pitaju kako sam, što se događa, jesam li u redu. Nikad nisam bila bolje, ovo je najbolje vrijeme mog života - izjavila je Jennifer.

- Želim da moji ljudi kojima je stalo do mene, jer je meni jako stalo do njih, znaju da sam došla do mjesta u svom životu gdje mi je odlično biti sama sa sobom - rekla je pjevačica i dodala da je to shvatila dok je snimala film u Dominikanskoj Republici.

Nije direktno spomenula Afflecka, ali je spomenula kako je u njenom životu sada puno više ljubavi.

- Mislim da jednom kad dođeš do tog mjesta, onda ti se krenu događati nevjerojatne stvari koje nisi mogao ni zamisliti da će se opet dogoditi. Dobro sam. Volim svoj život i ono što radim, volim osobu u koju evolviram i koja postajem - priznala je.

Rekla je i kako se zbog sve ljubavi u njenom životu i sreće osjeća kreativno i inspirirano.

- Kad se zbilja dobro osjećam, stvaram svoju najbolju glazbu. Neke slomljeno srce nadahne, ali za mene je baš obrnuto - zaključila je.