Latino diva Jennifer Lopez (51) trebala se udati za Alexa Rodrigueza (45), legendu bejzbola, još prošle godine, ali ih je u tome spriječila pandemija korona virusa. Par je najavljivao kako će velika ceremonija uslijediti čim to epidemiološke prilike dopuste, no to se ipak, po svemu sudeći, neće dogoditi.

Kako piše američki Page Six, par je prekinuo dvogodišnje zaruke. J.Lo je nedavno u intervjuu kazala i kako je s Rodriguezom u vrijeme pandemije išla na zajedničku terapiju, no ni to nije urodilo plodom.

Vijest o prekidu jednog od najzvučnijih celebrity parova u SAD-u dolazi svega nekoliko mjeseci nakon što su tamošnji showbiz mediji objavili Rodriguezovu navodnu aferu s Madison LeCroy (30), poznatoj tek pratiteljima kojekakvih reality formata.

Nakon što je ta informacija inicijalno izašla u javnost, Lopez i njezin zaručnik demantirali su navode, a zajedno su se pojavili i na Super Bowlu, no američka javnost uvjerena je kako je upravo taj događaj povezan s rastankom J.Lo i Rodrigueza.