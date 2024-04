Jennifer Lopez opet je šokirala: Prošetala ulicom bez šminke i frizure, pogledajte kako izgleda

Američka pjevačica Jennifer Lopez (54) ponovno je privukla poglede prolaznika u New Yorku. Izlazila je iz hotela u potpuno opuštenom izdanju te šokirala.

Na sebi je imala široku crnu trenirku koju je iskombinirala s čizmama. Na licu nije imala niti trunke šminke, a prekrila ga je sunčanim naočalama. Međutim, još je jedan detalj zapeo prolaznicima za oko, a to je njezina kosa. Iz hotela je izašla bez ekstenzija, s 'nesređenom' frizurom.

Jennifer Lopez is Pictured Stepping Out Makeup Free in New York City. | Foto: TheImageDirect.com

Inače, nedavno su ju fotografi uhvatili na ulicama grada, gdje je otkrila da ne izgleda savršeno kako često prikazuje na društvenim mrežama. Pokazala je stomak, koji nije bio zategnut kao na fotkama. Privukla je pažnju i oštra linija po sredini trbuha, za koju mnogi misle da je posljedica estetske operacije ili zahvata liposukcije.

Jennifer Lopez shows off her abs in the Big Apple! | Foto: VIKO