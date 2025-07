Jennifer Lopez otkrila fanovima da je 'završila' s brakovima: 'Pokušala sam nekoliko puta'

Jennifer Lopez (55) je na pozornici u Bilbau pružila španjolskim obožavateljima noć za pamćenje. U publici se pojavio transparent 'J Lo oženi me', koji je pjevačica zamijetila.

'Mislim da sam završila s time. Pokušala sam nekoliko puta' - kaže J.Lo u videu koji je fan objavio na X-u.

Prvi brak Jennifer bio je s Kubancem Ojanijem Noaom. Oženili su se 1997., a rastali godinu kasnije. Njen drugi brak bio je s Crissom Juddom kojeg je upoznala na setu dok je snimala spot za pjesmu 'Love Don't Cost A Thing'.

Foto: Kay Blake

Iduću veću vezu, Lopez je imala sa Benom Affleckom. Njihovo vjenčanje bilo je zakazano za kraj ljeta 2003. godine, ali je otkazano nekoliko sati prije početka.

Foto: YARA NARDI/REUTERS

2004. godine počinje hodati sa Marcom Anthonyjem s kojim je surađivala u mnogim spotovima, a godinu kasnije pjevačica potvrđuje da je vjenčanje na putu. S Anthonyjem ima dvoje djece, blizance Maximiliana Davida i Emmu Maribel. Službeno se rastala od Anthonyja 2014. godine.

Lopez se 2019. godine zaručila s igračem bejzbola Alexom Rodriguezom, ali su prekinuli dvije godine kasnije. 2021. godine, obnavlja vezu sa Benom Affleckom, a žene se godinu kasnije. Nakon prekida s Affleckom, Jennifer je odlučila solirati.

Foto: OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION

Jennifer Lopez je trenutno na svojoj prvoj turneji nakon 'It's My Party' turneje iz 2019. godine. U 2024. godini, Jennifer je najavila svoju turneju 'This Is Me... Live', no turneju je otkazala kako bi provela više vremena s obitelji i prijateljima.

'Odlučila sam da mi treba slobodno ljeto, želim biti doma s djecom' - izjavila je Lopez tada za BBC

Foto: Mario Anzuoni

U travnju ove godine najavila je novu turneju 'Up All Night' s preko 17 koncerata u Europi, Aziji i Africi. Zadnji koncert turneje bit će u Italiji, sredinom kolovoza.