J.Lo otkrila da je skoro poginula na snimanju filma 'Vjenčanje za umrijeti': 'Nije bilo zabavno...'

Glumica Jennifer Lopez (53) gostovala je u intervjuu za Buzzfeed, a s njom su bile i kolege iz filma 'Shotgun Wedding', Josh Duhamel (50), Jennifer Coolidge (61) i ostali.

Na pitanje tko bi najvjerojatnije mogao izvesti vratolomiju iz prvog pokušaja snimanja, Lopez je rekla kako su ona i Duhamel postali vrlo dobri u opasnim scenama tijekom snimanja, a onda je ispričala kako je umalo poginula snimajući jednu scenu.

- Osim kad sam jednom skoro pala preko litice. To nije bilo zabavno - započela je Jennifer, što je začudilo Coolidge, koja ju je upitala je li to istina.

- Da, istina je. Znate li onu scenu gdje mi haljina zapinje za kotač? Jednom se zakačila za kotač i povukla me preko, pogledala sam u Josha i rekla: 'Josh ne puštaj me, molim te'. On je na to rekao: 'Imam te. Ako ti odeš, idemo svi' - ispričala je glumica te dodala kako je trenutak bio prestrašan.

Foto: Instagram/On The JLo newsletter

Lopez trenutačno snima novi film 'The Mother' u Los Angelesu. Redateljica filma je Niki Caro (55), koja je prethodno režirala hvaljeni film 'Whale Rider' iz 2002. i Disneyev igrani film 'Mulan' 1998. godine. Jennifer u filmu ima ulogu bivšeg ubojice koji svoju prošlost želi ostaviti iza sebe. Ipak ponovno se vratila poslu kako bi zaštitila otuđenu kćer.

