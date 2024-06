Jeremy Renner otkrio zašto je napustio 'Nemoguću misiju'

Američki glumac Jeremy Renner (53) poznat je po ulozi Hawkeyea u 'Osvetnicima', ali je osim toga poznat i zbog franšize filmova 'Nemoguća misija'. Utjelovio je lik Williama Brandta u filmu 'Nemoguća misija: Protokol duh' iz 2011. te u filmu 'Nemoguća misija: Odmetnuti' iz 2015. Međutim, nije glumio u sljedeća dva nastavka. Nedavno je progovorio o napuštanju franšize u podcastu 'Happy Sad Confused'.

Kako kaže, najveći je razlog taj što su planirali ubiti njegov lik nakon tjedan dana snimanja.

- Sjećam se da su me pokušali dovesti u inozemstvo na tjedan dana kako bi mogli ubiti moj lik, a ja sam rekao: 'Ne, ne smijete to učiniti. Nećete me odvući tamo i samo ubiti moj lik.' Ako ćete to učiniti i ako ćete koristiti moj lik, učinit ćete to kako treba - rekao je.

Jeremy se osim toga htio posvetiti svojoj kćeri Avi.

- Morao sam to napustiti. Volim te dečke. Toliko volim Toma. Jako smo se zabavili i jako volim taj lik. Zahtijeva puno vremena. Sve je u Londonu, a ja moram biti otac. Jednostavno ne bi išlo - dodao je glumac.

Podsjetimo, Jeremy je u siječnju 2023. godine doživio tešku nesreću. Pri čišćenju snijega ga je pregazila gotovo 6 i pol tonska ralica. Nesreća je rezultirala s više od 30 slomljenih kostiju i nekoliko operacija.

Los Angeles: Premijera filma Avengers: Endgame | Foto: O'Connor