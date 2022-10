Jerry je bio Elvisov žestoki rival, a zatim je oženio nećakinju (13) i izazvao neviđeni skandal...

Pionir rock'n' rolla Jerry Lee Lewis preminuo je u 88. godini. Vijest je za strane medije potvrdio njegov glasnogovornik.

Magazin Rolling Stone uvrstio ga je među 100 najboljih izvođača svih vremena. Proslavio kasnih 1950-ih s pjesmama 'Whole Lotta Shakin' Goin On', 'Great Balls Of Fire', 'Breathless' i 'High School Confidential'.

Lewis je odrastao u siromaštvu, kod kuće je prve glazbene utjecaje upijao preko swing i country ploča, ali i tako da se ušuljavao u lokalne klubove u kojima su svirale legende Ray Charles i B. B. King. Klavir je počeo svirati s osam godina.

Njegov prvi hit 'Whole Lotta Shakin' Goin' On' objavljen je 1957. Uskoro je snimio i 'Great Balls of Fire'.

Nadimak mu je bio 'Ubojica', a opisivali su ga i 'prvim velikim divljim čovjekom rock n' rolla i jednim od najutjecajnijih pijanista 20. stoljeća'. Svojedobno su ga Mick Jagger i Paul McCartney naveli kao svoju inspiraciju, a Elvis Presley jednom je izjavio da bi, kad bi mogao svirati klavir kao on, prestao pjevati.

O njegovom životu je snimljen film 'Great Balls of Fire!'

Prvi put se oženio s 14 godina. Pjevač je 1957. šokirao javnost oženivši rođakinju Myru Gale Brown dok je bio u braku s drugom suprugom Jane.

Myra je tad imala 13, a Jerry 23 godine. Brak su skrivali, no Myra je tijekom britanske turneje otkrila reporterima da je glazbenikova žena. Zbog tog skandala radijske postaje nisu htjele puštati njegove pjesme. Nakon što su se 1970. rastali, počeo je piti i drogirati se. Iz sedam brakova Jerry je dobio sedmero djece, od kojih je dvoje umrlo nesretnim slučajem.

Jerry se 2012. oženio sa Myrinom šogoricom Judith Brown na privatnoj ceremoniji u Mississippiju. Ona je nekad bila u braku s glazbenikovim rođakom Rustyjem. Jerryju je to bio sedmi brak.

Da se pjevač ponovno oženio, nije znao nitko od obitelji. Jerry i Judith poznaju se godinama jer je ona, prije udaje za rođaka Rustyja, radila kao obiteljska njegovateljica.

