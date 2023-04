Jerry Springer žalio zbog showa pa priznao: Uništio sam kulturu i nadam se da u paklu nije vruće

Voditelj Jerry Springer preminuo je u 80. godini, kako piše TMZ. Jerry je 27 godina vodio talk show 'The Jerry Springer Show'. 2022. Springer je čak izjavio da žali zbog showa.

Njegov talk show bio je poznat po gostima koji su često ulazili u sukobe, čak i one fizičke, a sve to događalo se dok je publika u pozadini uzvikivala: 'Jerry, Jerry, Jerry, Jerry!'. Upravo zbog toga se njegov show smatra jednim od najkontroverznijih ikad, ali je u isto vrijeme bio jedan od najgledanijih.

U studenom 2022. godine Springer je u podcastu Behind the Velvet Rope kod Davida Yontefa rekao da ipak malo žali zbog showa i da se nada da zbog njega neće završiti u paklu. Našalio se i s time da je njegova emisija vjerojatno uništila pop kulturu, a voditelj ga je upitao smatra li se začetnikom reality televizije.

- Ma ne. Zapravo se ispričavam. Žao mi je. Što sam to napravio? Uništio sam kulturu. Samo se nadam da u paklu nije tako jako vruće jer ja lako izgorim. Imam blijedu put i to me nekako brine - našalio se Springer tada.

Njegova emisija započela je 1991. kao show u kojem su se raspravljali politički problemi. Ubrzo se sve u emisiji promijenilo te je postala potpuna suprotnost od početaka. 'The Jerry Springer Show' jedno je vrijeme bio popularniji od emisije Oprah Winfrey. Snimanje je završilo 2018. godine.

