Jesse Eisenberg godinama nije glumio, a evo zašto je prihvaćao uloge u 'nepoznatim' filmovima

Američki glumac Jesse Eisenberg (39) najpoznatiji po ulogama u filmovima 'Društvena mreža', 'Zombieland' i 'Batman vs. Superman', ali posljednjih godina gotovo je u potpunosti nestao sa scene.

Eisenberg je slovio za jednog od najtalentiranijih mladih glumaca i uz nabrojene filmove glumio je u brojnim uspješnim blockbusterima, poput 'Justice League' i 'Majstori Iluzije'. Sudjelovao je i u nekim indie filmovima, koji nisu postigli veliki uspjeh.

U razgovoru za Esquire Jesse je otkrio što se događa s njim posljednjih godina te rekao da ne gleda svoje filmove jer mu nije važno kako će on izgledati na filmu, već mu je važno iskustvo koje stekne glumeći.

Na pitanje zašto je počeo prihvaćati uloge u relativno anonimnim filmovima, odgovorio je da prihvaća uloge koje ga uzbuđuju i želi glumiti likove čije bi živote i on sam želio živjeti.

- Radio sam s ljudima koji su glumili u mnogo filmova koji nisu bili baš uvijek najzabavniji. Ja ne gledam filmove u kojima glumim, samo se fokusiram na iskustvo koje ću steći i na lika koji ću igrati te na život s tim osjećajem - rekao je Eisenberg.

- Ne brine me završni produkt, više me brine hoće li to što radim biti uzbudljivo - zaključio je Eisenberg, koji priprema tri nova projekta. Riječ je o filmovima 'Manodrome', koji bi trebao izaći 2023. te filmovi 'A Real Pain' i 'The Medusa'.

