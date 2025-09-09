Jessica Alba (44) zaljubljena je do ušiju! S 12 godina mlađim glumcem mazila se na US Openu

Glumica Jessica Alba (44) provela je romantični vikend u New Yorku s novim partnerom, 32-godišnjim glumcem Dannyjem Ramirezom. Zajedno su pratili muško finale US Opena, a prisutni nisu mogli ne primijetiti njihove nježne razmjene pogleda i dodira.

Već se neko vrijeme šuška o njihovoj vezi, koja je navodno počela u srpnju, a zajednički izlazak na prestižno sportsko događanje dodatno je podgrijao glasine. Tijekom nedjeljnog meča kamere su ih uhvatile kako se drže za ruke i međusobno izmjenjuju zagrljaje dok su pratili pobjedu mladog teniskog asa Carlosa Alcaraza nad Jannikom Sinnerom.

Foto: zz/XNY/starmaxinc.com

Izvor blizak paru prvi je put potvrdio njihovu vezu u srpnju, otprilike pet mjeseci nakon što je Alba podnijela zahtjev za razvod od Casha Warrena, s kojim ima troje djece. Romansa Albe i Ramireza počela je kad su viđeni kako se ukrcavaju na let iz Cancúna za Los Angeles.

Foto: Instagram