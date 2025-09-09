Obavijesti

ROMANTIKA U NEW YORKU

Jessica Alba (44) zaljubljena je do ušiju! S 12 godina mlađim glumcem mazila se na US Openu

Piše Anamarija Burazer,
Čitanje članka: < 1 min
Jessica Alba (44) zaljubljena je do ušiju! S 12 godina mlađim glumcem mazila se na US Openu
Foto: Profimedia

Glumica i njen dečko (32) grlili su se prateći pobjedu mladog teniskog asa Carlosa Alcaraza

Glumica Jessica Alba (44) provela je romantični vikend u New Yorku s novim partnerom, 32-godišnjim glumcem Dannyjem Ramirezom. Zajedno su pratili muško finale US Opena, a prisutni nisu mogli ne primijetiti njihove nježne razmjene pogleda i dodira.

SLAVNE LJEPOTICE FOTO One su 'bombe', ali znate li koliko su ove zvijezde zapravo visoke? Iznenadit ćete se!
FOTO One su 'bombe', ali znate li koliko su ove zvijezde zapravo visoke? Iznenadit ćete se!

Već se neko vrijeme šuška o njihovoj vezi, koja je navodno počela u srpnju, a zajednički izlazak na prestižno sportsko događanje dodatno je podgrijao glasine. Tijekom nedjeljnog meča kamere su ih uhvatile kako se drže za ruke i međusobno izmjenjuju zagrljaje dok su pratili pobjedu mladog teniskog asa Carlosa Alcaraza nad Jannikom Sinnerom.

Celebrities at the US Open Tennis Championships in NYC - 9/7/25
Foto: zz/XNY/starmaxinc.com

Izvor blizak paru prvi je put potvrdio njihovu vezu u srpnju, otprilike pet mjeseci nakon što je Alba podnijela zahtjev za razvod od Casha Warrena, s kojim ima troje djece. Romansa Albe i Ramireza počela je kad su viđeni kako se ukrcavaju na let iz Cancúna za Los Angeles. 

Foto: Instagram

