Jessie J izgubila je bebu prije godinu dana, a sad otkrila da je rodila: 'Došao mi je moj sinčić'

Britanska pjevačica Jessie J (34) imala je tešku trudnoću, a sada je na svom Instagram profilu podijelila s pratiteljima vijest da su ona i njezina tek rođena beba dobro.

Foto: Instagram/Screenshot

- Prije tjedan dana moj se cijeli život promijenio. Moj sin je došao na ovaj svijet, a moje je srce dvostruko naraslo. Osjećaj je neopisiv. Letim u ljubavi. On je magija. On je ostvarenje svih mojih snova. On je cijeli moj svijet - napisala je pjevačica pa otkrila kako se osjećaju ona i beba:

- I on i ja smo super. Upijam svaku sekundu i još uvijek ne mogu vjerovati da je on stvaran, ovdje i moj. Za sve vas koji ste pratili moje putovanje do ovog trenutka, hvala vam za svu vašu kontinuiranu ljubav i podršku. Vratit ću se na Instagram kad budem spremna.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Podsjetimo, prije više od godinu dana, pjevačica je također bila trudna, ali je izgubila bebu.

- Nakon trećeg ultrazvuka rekli su mi da više nema otkucaja srca. Ovo jutro osjećala sam se kao da nemam kontrolu nad svojim emocijama. Možda ću požaliti što sam ovo objavila. Možda neću. Zapravo ne znam - rekla je Jessie ranije te je priznala da je gubitak bebe za nju bio jako bolan.

Foto: Instagram/kerolaychaves

- Još uvijek sam u šoku, tuga je pregolema, ali znam da sam jaka i znam da ću biti ok. Također znam da su milijuni žena diljem svijeta osjetile ovu bol i još goru. Osjećam se povezano s onima koje poznajem i onima koje ne poznajem. Ovo je najusamljeniji osjećaj na svijetu - zaključila je svojedobno.

Foto: Instagram/ kolaž

Najčitaniji članci