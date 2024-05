Jim iz The Officea otkrio: Ukrao sam si jedan 'suvenir' sa seta zadnjeg dana snimanja serije...

Glumac John Krasinski, koji je utjelovio prodavača papira Jima u popularnoj seriji The Office, priznao je kako je ukrao nešto sa seta posljednjeg dana snimanja te serije.

Krasinski je nedavno gostovao u podcastu Office Ladies, koji vode njegove kolegice iz serije Jenna Fischer i Angela Kinsey. Jenna je u seriji bila Jimova supruga Pam, dok je Angela utjelovila istoimenu računovotkinju.

Foto: YouTube screenshot

Glumac se prisjetio emotivnog trenutka kad je posljednji put izašao sa seta i vidio ekipu serije na okupu, što ga je navelo da uzme 'suvenir' sa seta.

- To je jednostavno bio najstrašniji, najljepši, užasavajući trenutak u mom životu - objasnio je pa priznao kako je uzeo znak tvrtke Dunder Mifflin, no to nikada nije priznao kreatoru serije Gregu Danielsu.

- Uvijek sam lagao Gregu da ga nisam uzeo, ali jesam. Ukrao sam ga - kazao je, a Kinsey mu je rekla da je vidjela kako gura predmet u stražnji dio automobila. Krasinski je dodao da ga je kreator serije ispitivao kasnije gdje se nalazi znak, ali glumac se pravio da ne zna ništa o tome.

Foto: YouTube screenshot

Nedavno je objavljena vijest kako Greg Daniels radi na novoj verziji serije. Radnja će biti smještena u istom svijetu kao i original, ali će prikazivati novi ured i nova lica.

Inače, 'The Office' je prvo izašao 2001. godine, u britanskoj verziji. Napravio ju je Ricky Gervais, koji je imao i glavnu ulogu. Godinu dana nakon je izašla prva epizoda američke verzije serije, koja je postala popularnija od one prve, a danas se smatra jednim od najboljih sitcoma svih vremena.