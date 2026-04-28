Jimmy Kimmel poriče da je šala o Melaniji bio poziv na atentat

Jimmy Kimmel je u ponedjeljak otvorio svoju emisiju 'Jimmy Kimmel Live!' opisujući šalu kao temeljenu na razlici u godinama para i 'ni po kojoj definiciji ne i poziv na atentat'.

Foto: Mike Blake

Šala je upućena nakon što je naoružani napadač pokušao upasti na večeru novinara iz Bijele kuće u subotu navečer. Nekoliko dana prije incidenta, Kimmel je napravio skeč o večeri u kojem se našalio da Melania 'sjaji poput trudne udovice'.

U monologu u ponedjeljak, Kimmel je rekao da mu je žao što su predsjednik i prisutni na događaju prošli kroz to traumatično i zastrašujuće iskustvo.

- Slažem se da je retorika mržnje i nasilja nešto što bismo trebali odbaciti - rekao je Kimmel.

- Da, i mislim da bi odlično mjesto za početak smirivanja situacije bio razgovor sa suprugom o tome - dodao je.

Foto: Evan Vucci

Ranije je Trump kritizirao voditelja u objavi na svojoj platformi Truth Social, ponavljajući komentare koje je njegova supruga dala pozivajući američku medijsku mrežu ABC da 'zauzme stav' protiv Kimmela.

- Wow, Jimmy Kimmel, koji ni na koji način nije smiješan, što potvrđuje njegova užasna televizijska gledanost, dao je izjavu u svojoj emisiji koja je zaista šokantna - napisao je Trump na Truth Socialu.

- Dan kasnije, neki je luđak pokušao ući u plesnu dvoranu dopisnika Bijele kuće, naoružan sačmaricom, pištoljem i mnoštvom noževa - stoji dalje.

- Bio je tamo iz vrlo očiglednog i zlokobnog razloga. Cijenim što je toliko ljudi ogorčeno Kimmelovim podlim pozivom na nasilje i obično ne bi reagirali ni na što što je rekao, ali ovo je nešto što daleko prelazi granice. Jimmyja Kimmela bi Disney i ABC trebali odmah otpustiti - pozvao je predsjednik.

Foto: Jonathan Ernst

Tijekom skeča, koji je emitiran prošli tjedan prije večere, Kimmel se našalio: 'Naša prva dama, Melania, je ovdje. Tako je lijepa. Gospođo Trump, sjajite poput trudne udovice.'

Melania je odgovorila na skeč u objavi podijeljenoj na X-u u ponedjeljak i opisala voditelja talk showa kao 'kukavicu'.

- Cilj je Kimmelove nasilne retorike ispunjene mržnjom podijeliti našu zemlju. Njegov monolog o mojoj obitelji nije komedija - njegove riječi su korozivne i produbljuju političku bolest unutar Amerike. (...) Ljudi poput Kimmela ne bi trebali imati priliku ulaziti u naše domove svake večeri kako bi širili mržnju Kukavica, Kimmel, skriva se iza ABC-a jer zna da će mu mreža i dalje biti zaklon - napisala je Trump.

Foto: Evan Vucci

U rujnu je taj voditelj kasnonoćnog programa uklonjen s etera i suspendiran na neodređeno vrijeme nakon komentara koje je dao u emisiji nakon ubojstva desničarskog aktivista Charlieja Kirka, saveznika Trumpa. Suspenzija je naišla na kritike javnosti, nekih od najvećih holivudskih zvijezda i političkih osoba, prema američkoj administraciji zbog kršenja njihove slobode govora i slobode tiska, što je dovelo do Kimmelovog povratka pet dana kasnije.