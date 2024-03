Joan Collins (90) zablistala je na 96. dodjeli nagrade Oscar

Najveće svjetske zvijezde okupile su se u Dolby Theatreu u Los Angelesu na 96. dodjeli Oscara. Na crveni tepih je stigla i glumica Joan Collins (90) te zablistala u modnoj kombinaciji.

Foto: Danny Moloshok

Joan je pred fotografima pozirala u svjetlucavoj haljini tamno zelene boje. Haljinu je iskombinirala sa srebrnim štiklama i malenom torbicom. Collins je nosila i nakit sa zelenim dragim kamenjem.

Foto: Danny Moloshok

Glumicu često hvale zbog njene vitke linije koju održava s 90 godina, a sve je to rezultat njene ustrajnosti u redovitom vježbanju. Glumica ne krije ni da pazi na prehranu, a nedavno je za magazin My Weekly otkrila u čemu je tajna.

- Vježbala sam s fizioterapeutom i to preporučujem starijim muškarcima i ženama koji žele ostati u formi. Pola sata dnevno to radim i shvatila sam da mi to daje energiju. Nemojte ići na dijetu, samo jedite manje. Ako trebate smršavjeti nekoliko kilograma da biste stali u nešto, jedite kuhana jaja i brokulu tri dana. Ako želite nešto grickati, pojedite još brokule. I vježbajte, koliko god to mrzili, morate - rekla je glumica ranije.