Joaquin drastično smršavio za lik Jokera: 'Sad izgleda jezivo'

Damn he looks creepy af now😱😱 #TheJoker #Joker - - - #joaquinphoenix #movie #jokermovie #solo #solomovie #origin #dc #marvel #dceu #mcu #worldsofdc #wdc #wodc #dceuforever #dcforever #dceuforlife #dcforlife #meme #memes #releasethesnydercut #movies #batmanvsuperman #justiceleague #dceu___forever

A post shared by 🔥DC’s EXTENDED UNIVERSE🔥 (@dceu___forever) on Sep 11, 2018 at 5:17am PDT