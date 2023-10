Joe Jonas i Sophie Turner dijelit će skrbništvo nad djecom: Prvo SAD, onda 20 dana u Englesku

Pjevač Joe Jonas (34) i glumica Sophie Turner (27) su prema dokumentima koji su procurili u javnost uspjeli postići privremeni dogovor oko skrbništva nad dvije djevojčice, Delphine (1) i Willom (3) koje će se 'seliti' između oca i majke, odnosno SAD-a i Velike Britanije.

Djevojčice će od 9. do 21. listopada biti kod Turner te za to vrijeme mogu slobodno putovati do Engleske i kroz SAD, onda će ih ona ili dadilja vratit ocu kod kojeg će biti do 2. studenog. Zatim idu do majke idućih 20 dana, onda se vraćaju Jonasu do 16. prosinca, što znači da će Dan zahvalnosti provesti kod oca, a Božićne praznike kod majke, prenosi People.

Što se tiče budućnosti, sporazum zahtijeva i da obje strane zajedno podnesu 'pismo s izvješćem o statusu' prije 23. prosinca u kojem će opisati situaciju i status 'pomirbe' između njih u tom trenutku.

Ovime su postigli bitan napredak u rješavanju sukoba kod razvoda, koji se dodatno zakomplicirao nakon što je Turner protiv bivšeg supruga podnijela tužbu za nezakonito zadržavanje djece, navodeći da je Jonas uskraćivao njihove putovnice i nije im dopuštao povratak u Englesku. Ubrzo nakon tužbe, Jonas je opovrgnuo njene optužbe tvrdeći da je mislio da su postigli dogovor o podjeli skrbništva, s čime se ona očito nije složila.

Podsjetimo, Joe i Sophie vjenčali su se 2019. godine, a nakon četiri godine braka Joe je podnio zahtjev za razvodom. Nakon prekida su izvori bliski paru rekli da su imali ozbiljne probleme u posljednjih šest mjeseci. Ubrzo nakon razvoda je krenula njihova sudska bitka, a saznalo se kako je do prekida došlo vrlo naglo, dva do tri tjedna nakon ozbiljne svađe. U zahtjevu za razvod otkrili su da su potpisali i predbračni ugovor te su naveli i 'roditeljski plan'.

-Treba izraditi plan koji će se baviti svim roditeljskim problemima i raspored po kojem će djeca provoditi vrijeme s roditeljima, a koji će predviđati česte i stalne kontakte s obje strane. Djeca su do sad živjela s ocem u Miamiju i drugim lokacijama diljem Sjedinjenih Država - naveli su.