'Joey' je nagovorio kolegicu da ne odustane od snimanja serije Rekla sam mu: Ne mogu, mislim da nemam to u sebi, ne znam što radim... A on mi je odgovorio: 'Smiri se, ti si ona. Možeš ti to, radiš taj lik već tri godine. Previše se trudiš. To je tvoj problem', ispričala je glumica