John optužuje Madonnu: 'Nije bila ljubazna prema Lady GaGi'

Biografija slavnog glazbenika Eltona Johna (72) izazvala je veliku pažnju javnosti. Osim što progovara o svojoj burnoj prošlosti, otkrio je i neke detalje iz života poznatih kolegica.

Tako je optužio pjevačicu Madonnu (61) kako je bila 'neljubazna i zla' prema Lady GaGi (33). Osvrnuo se na intervju iz 2012. u kojem je Madonna ocrnila Gaginu pjesmu 'Born this way' jer zvuči slično kao njezin hit 'Express Yourself' iz 1989.

- Shvaćam da je Gagin singl 'Born This Way' definitivno zvučao slično kao i 'Express Yourself', ali nisam shvatio zašto je Madonna bila tako neljubazna i zla u cijeloj toj situaciji, umjesto da to shvati kao kompliment. Posebno zato što tvrdi da se zauzima za žene - napisao je u memoarima.

- Mislim da je to jednostavno pogrešno - etablirana glazbenica ne bi trebala demotivirati mlađu umjetnicu odmah na početku karijere - zaključio je glazbenik.

Prije sedam godina, za vrijeme spornog intervjua, John je nazvao Madonnu 'noćnom morom' i 'jeftinom striptizetom'.

- Bio sam uzrujan i rekao sam poprilično užasne stvari o njoj na australskoj televiziji, tip kojeg sam znao od 70-ih nazvao je Molly Meldrum. Možete zaključiti iz snimke da to nije bio dio intervjua, već da sam između snimanja pričao sa starim prijateljem. Unatoč tome, moje su riječi završile na televiziji, čime je ekspresno završilo to staro prijateljstvo. Ipak, nisam to smio reći. Ispričao sam se - objasnio je John.

Ipak, izgleda da su Madonna i Gaga zakopale ratnu sjekiru budući da su zajedno viđene na ovogodišnjem after partyju dodjele Oscara.

U memoarima je John pričao i o svojoj ovisnosti koja je od njega napravila, kaže, nasilno čudovište. Osvrnuo se i na vlastiti odnos s majkom koja je preminula 2017., a koji je podignuo puno prašine. Nije tajna kako je pjevač godinama bio u lošim odnosima s majkom i da nije imala razumijevanje za njegove životne odabire.

Trenutno je glazbenik na posljednjoj, oproštajnoj svjetskoj turneji 'Farewell Yellow Brick Road' koja će potrajati do kraja 2020. godine.

